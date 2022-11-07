Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, поки що важко оцінювати націоналізацію з економічної точки зору.

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Адже поки до кінця незрозумілі внутрішні проблеми та фінансовий стан цих підприємств.

Однак можу назвати кілька факторів, з огляду на які ця дія (націоналізація підприємств – 24 канал) була правильною,

– зазначив Клочок.

Держзрада на підприємстві "Мотор Січ"

Серед підприємств, які перейшли у власність держави, – "Мотор Січ", яким керував В'ячеслав Богуслаєв. Клочок нагадав, що Богуслаєв співпрацював з Росією і його підозрюють у державній зраді.

"Але історія з "Мотор Січчю" – це не лише про державну зраду. Тут ще й дивна історія з приватизацією цього підприємства, яке має стратегічне значення", – сказав політичний експерт.

"Дивна" приватизація "Мотор Січі"

Як розповів Клочок, "Мотор Січ" приватизували за часів, коли прем'єр-міністром України був Леонід Кучма. Богуслаєв звернувся до Кучми і запропонував "експеримент".

Мовляв, колектив підприємства нібито купить приватизаційні сертифікати, а олігарх інвестуватиме у нього гроші. Відтак, "Мотор Січ" начебто не належатиме одній людині. Кучма на це погодився.

"Мотор Січ" довгий час входила до переліку підприємств, які є стратегічними для країни. За великим рахунком їх взагалі приватизувати не можна. А тут вийшло дуже дивно. На початку 2000-х років підприємство зникло з цієї постанови Кабміну,

– зазначив політичний експерт.

"Мотор Січ" мали вивезти з України"

Він додав, що в інших країнах такі підприємства часто є приватними. Однак "Мотор Січ" має велике значення для України, адже виробляє двигуни та лопаті для гелікоптерів. Підприємство навіть почало розробляти власний гелікоптер випробувального зразка.

І раптом знайшли лазівку і продали підприємство китайцям. "Мотор Січ" мали вивезти з України. Йдеться не просто про обладнання, а про технологію виробництва двигунів для гелікоптерів,

– наголосив Клочок.

"АвтоКрАЗ" не може належати приватній особі"

Також держава націоналізувала "АвтоКрАЗ", власником якого є олігарх-втікач Костянтин Жеваго. За словами Клочка, "АвтоКрАЗ" виробляє автомобілі для військово-промислового комплексу України. Зокрема, це:

Потужні вантажні автомобілі, які необхідні в умовах війни

Також броньована техніка, зокрема бойові машини піхоти.

Як зазначив політичний експерт, є багато питань до того, чому підприємство стало збитковим і чому влада нічого не зробила для того, аби зупинити ці процеси.

"АвтоКрАЗ" не може належати приватній особі. А якщо вже й належить, то ця приватна особа має повністю забезпечувати військову потужність України навіть в мирний час. Адже КрАЗ – це автомобілі дуже хорошої якості,

– наголосив Клочок.

Як "АвтоКрАЗ" може допомогти закрити потреби ЗСУ

Він додав, що в умовах, коли Україні не вистачає броньованої техніки, саме "АвтоКрАЗ" міг би закрити потреби ЗСУ у цьому питанні.

Ми купуємо різний мотлох у Європі. Натомість ми ж самі можемо виготовляти таку техніку. Якщо Міністерство оборони зараз переналаштує підприємство на рейки війни, я тільки за,

– зазначив економічний експерт.

На які питання має відповісти влада

Однак, за словами Клочка, нікуди не зникають питання до влади. Зокрема, потрібно розібратися, як стратегічні підприємства потрапили у приватні руки і чому вони опинилися у тому стані, у якому зараз є.

Винні за недбалу приватизацію в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Якщо ж приватизація відбулася, то вона повинна відповідати чітким умовам,

– наголосив політичний експерт.

Він додав, що умови приватизації прописує Фонд державного майна України. Однак, на жаль, в Україні ці вимоги дуже рідко виконуються.

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