Мы же украинцы, найдем возможность – ОПУ об ударах по местам запуска ракет в России

Россия продолжает цинично наносить удары по Украине. Во время последних массированных атак враг сбросил на Киев ракеты С-400, которые мы не можем перехватить. Чтобы помешать массированным атакам врага, Украина должна бить по местам запуска ракет на территории страны-агрессора.

В то же время в России все чаще происходит "бавовна" на аэродромах или складах с боеприпасами. Однако официально Украина не подтверждает, что это ее действия. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу почему так происходит и что мы делаем для того, чтобы решить эту проблему.

Обратите внимание Будущее россиян – ходить в лаптях, – интервью с Михаилом Подоляком

Советник главы Офиса Президента Украины назвал 3 решения, которые позволят Украине дать жесткий ответ врагу, а миру осознать, что Россия – огромное зло.

Первая составляющая: обязательно найдем решение

Подоляк отметил, что мы украинцы, и мы обязательно найдем решение, как уничтожать все, что бьет не только по Киеву, но и по другим нашим городам.

Генштаб, наши военные размышляют над этим. На ставке Верховного Главнокомандующего обсуждаются предложения: как нам минимизировать последствия атак или Х-22 или баллистических ракет - нет разницы,

– подчеркнул он.

По его словам, хотя у нас сегодня нет "рецепта", как именно уничтожить, но будем искать и найдем стопроцентно.

"Так же как нашли возможность поддержать функционирование критической инфраструктуры в целом. Сегодня мы имеем отопление, воду, свет. Несмотря на то, что эта система подверглась десяткам атак крылатыми ракетами и дронами", - отметил советник.

Вторая составляющая: имеем право бить по врагу на оккупированных территориях

Он подчеркнул, что украинцы – элемент мировой цивилизации и должны придерживаться определенных правил.

Если правила говорят, что в рамках международного права мы можем проводить оборону и уничтожать любые объекты России на оккупированных территориях, включая Крым, мы официально заявляем, все будем уничтожать и нас поддерживают,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что сегодня это все понимают. Хотя еще 5 месяцев назад говорили, нет, только не говорите что-то о Крыме, Донецке и Луганске.

По его мнению, сегодня очевидно, что мир попорачивается лицом к международному праву, дает нам это право и поддерживает нас.

"Официальные лица институтов разных государств говорят нам: да, Украина имеет право бить по любым объектам и уничтожать любое количество живой силы россиян на оккупированных территориях Украины", – отметил собеседник.

Украина найдет возможность ответить на массированные ракетные атаки врага: смотрите видео

Третья составляющая: Россия будет падать

По его словам, нашим партнерам нужно понять, что Россия в таком виде, как сегодня, это огромное зло.

Нет никаких оснований запрещать уничтожать зло в его гнезде. Это нужно делать. Но это переговорный процесс,

– считает советник главы Офиса Президента Украины.

Он отметил, что, несмотря на популистские вещи, мог бы сказать, да, мы имеем право уничтожать и нас в этом поддерживают.

"Но официально скажу так: все, что касается нашей оккупированной территории, уничтожаем там врага в полном объеме", – подчеркнул Подоляк.

О России он заметил, что там будет война, но она будет идти объективно, независимо от того, что мы официально там делаем.

Россия будет падать. Там будет увеличиваться количество инцидентов – "бавовны", "курения в неположенном месте", а также саботаж, партизанские движения и все остальное. Потому что Кремль будет терять управляемость процессами,

– подчеркнул он.

По его мнению, сегодня в России идет скорая десакрализация политической элиты и лично Владимира Путина.

"И это очень хороший процесс", – заметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что нам будет тяжело остановиться на границе с Россией в 1991 году. Но мы сможем, потому что мы высоко цивилизованная нация.

"И пусть там в России горит все синим огнем в рамках священной гражданской войны", - резюмировал Советник главы Офиса Президента Украины.

По теме У Путина был план по России, он реализуется, – Подоляк назвал цель диктатора

Прогнозы по распаду России: важное