Водночас в Росії все частіше трапляється "бавовна" на аеродромах чи складах з боєприпасами. Проте офіційно Україна не підтверджує, що це її дії. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чому так відбувається і що ми робимо для того, щоб розв'язати цю проблему.

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Радник голови Офісу Президента України назвав 3 рішення, які дозволять Україні дати жорстку відповідь ворогу, а світу усвідомити, що Росія – величезне зло.

Перша складова: обов'язково знайдемо рішення

Подоляк зауважив, що ми є українцями, і ми обов'язково знайдемо рішення, як знищувати все, що б'є не тільки по Києву, але й по іншім нашим містам.

Генштаб, наші військові розмірковують над цим. На ставці Верховного Головнокомандувача обговорюються пропозиції: як нам мінімізувати наслідки атак чи Х-22, чи балістичних ракет – немає різниці,

– наголосив він.

За його словами, хоча ми сьогодні не маємо "рецепту", як саме знищити, але будемо шукати і знайдемо стовідсотково.

"Так само як знайшли можливість підтримати функціонування критичної інфраструктури в цілому. Сьогодні ми маємо опалення, воду, світло. Попри те що ця система зазнала десятки атак крилатими ракетами і дронами", – зауважив радник.

Друга складова: маємо право бити по ворогу на окупованих територіях

Він підкреслив, що українці – елемент світової цивілізації і маємо дотримуватися певних правил.

Якщо правила говорять, що в рамках міжнародного права ми можемо проводити оборону війну і знищувати будь-які об'єкти Росії на окупованих територіях, включно з Кримом, ми офіційно заявляємо, все будемо знищувати і нас підтримують,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що сьогодні це всі розуміють. Хоча ще 5 місяців назад казали, ні, тільки не говорить щось про Крим, про Донецьк і Луганськ.

На його думку, сьогодні вже очевидно, що світ повертається обличчям до міжнародного права, дає нам це право і підтримує нас.

"Офіційні особи інституцій різних держав говорять нам: так, Україна має право бити по будь-якім об'єктам і знищувати будь-яку кількість живої сили росіян на окупованих територіях України", – зазначив співрозмовник.

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Третя складова: Росія буде падати

За його словами, нашим партнерам треба усвідомити, що Росія у такому вигляді, як сьогодні, це величезне зло.

Немає жодних підстав забороняти знищувати зло в його кублі. Це треба робити. Але це переговорний процес,

– вважає радник голови Офісу Президента України.

Він зауважив, що попри популістські речі, міг би сказати, так, ми маємо право знищувати і нас в цьому підтримують.

"Але офіційно скажу так: все, що стосується нашої окупованої території, знищуємо там ворога в повному обсязі", – наголосив Подоляк.

Стосовно Росії він зазначив, що там буде війна, але вона буде йти об'єктивно, незалежно від того, що ми офіційно там робимо.

Росія буде падати. Там буде збільшуватись кількість інцидентів – "бавовни", "паління в недозволеному місці", а також саботаж, партизанські рухи і все інше. Тому що Кремль буде втрачати керованість процесами,

– підкреслив він.

На його думку, сьогодні в Росії триває швидка десакралізація політичної еліти і особисто Владіміра Путіна.

"І це дуже гарний процес", – зауважив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що нам буде важко зупинитись на кордоні з Росією 1991 року. Але ми зможемо, бо ми є високо цивілізована нація.

"І хай воно там в Росії горить все синім вогнем в рамках священної громадянської війни", – резюмував Радник голови Офісу Президента України.

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