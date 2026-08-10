Украина нанесла удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу в России
Силы специальных операций нанесли удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу в России. В результате успешной атаки горит "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области.
Об этом 10 августа сообщили ССО и Генштаб ЗСУ.
Детали поражения в Тобольске
Спецназовцы рассказали, что подразделение Deep Strike во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра" атаковали нефтехимический комплекс "Тобольскнефтехим" в Тюменской области России.
Дроны пролетели до цели более 2 000 километров. В результате атаки на территории предприятия зафиксировали пожары и разрушения.
В частности, подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки (ЦГФУ) предприятия,
– заявили военные.
В то же время они добавили, что степень нанесенного предприятию ущерба уточняется.
Справка. "Тобольскнефтехим" производит сырье, которое используют, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ. Их используют для производства ракетного и авиационного горючего, композитных материалов для беспилотников и высокооктановых бензинов.
Напомним, украинские разведчики провели операцию во временно оккупированном Крыму. Им удалось уничтожить две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и антенну управления беспилотником "Орион".