Украина нанесла удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу в России

Силы специальных операций нанесли удар по крупнейшему нефтехимическому комплексу в России. В результате успешной атаки горит "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области.

Об этом 10 августа сообщили ССО и Генштаб ЗСУ.

Детали поражения в Тобольске

Спецназовцы рассказали, что подразделение Deep Strike во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра" атаковали нефтехимический комплекс "Тобольскнефтехим" в Тюменской области России.

Дроны пролетели до цели более 2 000 километров. В результате атаки на территории предприятия зафиксировали пожары и разрушения.

В частности, подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки (ЦГФУ) предприятия,

– заявили военные.

В то же время они добавили, что степень нанесенного предприятию ущерба уточняется.

Справка. "Тобольскнефтехим" производит сырье, которое используют, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ. Их используют для производства ракетного и авиационного горючего, композитных материалов для беспилотников и высокооктановых бензинов.

Напомним, украинские разведчики провели операцию во временно оккупированном Крыму. Им удалось уничтожить две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и антенну управления беспилотником "Орион".