Россия понесет миллиардные убытки: Братчук объяснил, какие вражеские цели важно поразить в Черном море

Украина продолжает наносить удары по российскому теневому флоту в Азовском и Черном морях. Это привело к тому, что у россиян возникли проблемы с отгрузкой зерна, в частности в терминалах NZT и KSK в порту Новороссийска, а также ZTKT в порту Тамань.

В то же время Россия наносит удары и по украинским портам, в частности, в Одессе. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, следует ли Украине наносить асимметричный ответ врагу в связи с ударами по портовой инфраструктуре.

Нам нужно продержаться еще на один день

Братчук считает, что не может быть так, что украинские порты из-за ударов россиян не работают, а противник и дальше вывозит по морю, в частности, украденное украинское зерно.

Еще осенью 2023 года мы говорили о том, что сигнал воздушной тревоги будет звучать в Одессе, и его также будет слышно и в оккупированном Севастополе, и в Крыму. Сейчас эти слова сбылись. Но теперь воздушная тревога также звучит в Краснодарском крае России,

– подчеркнул он.

В частности, горит порт в Тамани в Краснодарском крае. Местная прокуратура, по словам представителя Украинской добровольческой армии, признала, что там имеются определенные разрушения.

Я общался с нашими экспедиторами, с морскими перевозчиками, и сейчас преобладает следующее мнение: на сегодняшний день Силы обороны Украины должны наносить асимметричный ответ врагу именно по портовой и припортовой инфраструктуре. Потому что так не бывает – нас остановили, запугали судовладельцев, операторов морских перевозок, страхование выросло, риски соответствующие, а Тамань и Новороссийск будут работать,

– подчеркнул Сергей Братчук.

В Новороссийске расположен один из крупнейших российских нефтяных терминалов в Черном море. Также в порту осуществляется перевалка зерна. И почти треть российского зерна, направляемого на мировой продовольственный рынок, как отметил представитель Украинской добровольческой армии, проходит через порт Новороссийска.

"Если такой объем экспорта зерна не будет поступать к покупателям, это приведет к миллиардным убыткам для России. Поэтому очевидно, что это та война, в которой Украина должна продержаться на один день дольше", – подчеркнул он.

Сергей Братчук объяснил важность ударов по российским портам: смотрите видео

В то же время наша страна также несет огромные убытки из-за ударов россиян по украинской инфраструктуре морских перевозок. Но, уверен Братчук, и российские порты в Черном море должны быть разрушены и даже сгореть.

Напомним, что удары Украины по российскому флоту и портам в Азовском и Черном морях привели к тому, что, как пишет Reuters, ночное движение российских судов в порту Новороссийска остается ограниченным. В целом эта ситуация сказывается на российской экспортной логистике и мешает стабильным поставкам зерна на рынки, в частности в Египет и Турцию.

Кроме того, сразу три российских зерновых терминала на Черном море ввели ограничения на прием зерна автомобильным транспортом. Причиной этого стали атаки дронов и изменения в логистике после ограничения судоходства в Азовском море.

Ограничения введены на терминалах NZT и KSK в порту Новороссийска, а также ZTKT в порту Тамань. В совокупности они могут переваливать более 20 миллионов тонн зерна в год. Общий годовой экспорт российского зерна по морю составляет около 50 миллионов.