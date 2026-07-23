Украина наносит удары по Wildberries: какие последствия испытывает Россия от ударов по своей экономической жемчужине

Склады российского маркетплейса Wildberries неожиданно (но очень ярко) стали новым элементом кампании Украины по дальнему охвату. Это одна из крупнейших компаний современной России, которая обеспечивает работой сотни тысяч человек, предоставляет миллионам продавцов площадку для ведения бизнеса, является источником дохода для экономики, а для обычных россиян давно превратилась в привычную часть повседневной жизни.

Теперь украинские беспилотники постепенно уничтожают крупнейшие складские комплексы Wildberries, пока что только в европейской части России. Товары на миллиарды долларов сгорают в огне, а руководство маркетплейса уже сообщает продавцам, что не будет компенсировать часть убытков.

24 Канал разобрался, как удары по крупнейшему российскому маркетплейсу могут повлиять на экономику страны-оккупанта и бизнес сотен тысяч ее граждан. И, что не менее важно, как горящие склады становятся для оторванных от войны россиян очередным мостиком к реальности, от которой они годами пытались отгородиться.

Разобраться в экономической и, что не менее важно, психологической составляющей этой истории 24 Каналу помог экономист и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Склады горят: как Украина расширяет кампанию дальних ударов по России

В ночь на 22 июля под ударами оказались логистические комплексы компании Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На кадрах с места событий виден огромный склад, охваченный пламенем и столбом дыма, которые местные жители наблюдают за десятки километров.

За последние несколько дней это уже вторая волна ударов со стороны Украины. 18 июля состоялся дебют. Тогда дроны провели атаку на склады Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Украина настаивает, что эти объекты использовались для поставок подсанкционных компонентов, в частности товаров двойного назначения, необходимых для производства российских дронов и другого военного оборудования. И она права. Потому что так и есть.



Пожар на складе Wildberries в Невинномысске / Фото – Astra

Российские пропагандисты даже пытаются выставить удары по терминалам "Новой почты" как ответ на атаки против российского маркетплейса. Впрочем, понимание причинно-следственных связей никогда не было сильной стороной россиян, поэтому они предпочитают умалчивать о том, что удары по "Новой почте" наносились ими задолго до первых ударов по складам Wildberries. И тогда они вызывали полную публичную поддержку россиян.

Но даже если не учитывать военную составляющую, Wildberries – далеко не обычный интернет-магазин с футболками и китайскими зарядными устройствами. Это российский аналог американского Amazon, китайского Alibaba или украинской Rozetka, что сочетает в себе торговую площадку, огромную сеть складов, доставку, тысячи пунктов выдачи, а в придачу еще и банковские услуги.

При этом Wildberries – вроде бы частная компания, но, как известно, в путинской России это условности. Не зря же громкий развод основателей компании Татьяны Ким и Владислава Бакальчука в 2024 году стал главной новостью, привлек внимание Рамзана Кадырова и людей из окружения Путина, которые пытались "продать" диктатору идею превращения Wildberries в "убийцу SWIFT". К счастью, Путина тогда снова "надули", но это не значит, что к маркетплейсу не нужно относиться с уважением.

Инфраструктурой Wildberries пользуются более миллиона продавцов со всей России, а сама компания способна обрабатывать более 20 миллионов заказов в сутки (была способна). Компания владеет сотнями логистических объектов и одновременно хранит на них товары на сумму в миллиард долларов. Фактически весь российский малый бизнес, стремящийся к технологичности, разными путями загнали на Wildberries или, как говорят сами россияне, – ВБ.

То есть это не просто места, где лежат чужие коробки. Это большие распределительные центры, от которых зависят поставки для целых регионов. Через них проходят товары предпринимателей, кредиты банков, рабочие места, налоги и миллионы ежедневных заказов от самих россиян.



Спутниковый снимок пожара на одном из складов Wildberries / Фото – Радио Свобода

Сразу после первых ударов интернет заполонили десятки видеообращений от российских граждан, чей бизнес пострадал в результате атаки. На лицемерие этих обращений обращает внимание боец Российского Добровольческого Корпуса Дмитрий "Хант" в интервью 24 Каналу.

Им все равно, что в Мариуполе на девочку, которая занималась гимнастикой с моей дочерью на соревнованиях, сбросили бомбу. Им все равно. Им главное, чтобы Wildberries был. Вот нет Wildberries – и уже паника. Поэтому давить нужно именно на это, и пусть объявляют мобилизацию. Мне кажется, это нужно делать как можно быстрее,

– говорит Дмитрий "Хант".

В конце концов, удары по Wildberries не стоит оценивать только с точки зрения убытков конкретной компании. Вместе с их складом горят товары тысяч продавцов, нарушаются логистические маршруты, а последствия постепенно доходят до обычного покупателя – в виде задержки доставки, исчезнувшего ассортимента и более высоких цен. А в перспективе – и банкротства.

Горят деньги тысяч предпринимателей: какие экономические последствия атаки против Wildberries

Пока сложно оценить весь масштаб ущерба от ударов в Подмосковье, Краснодаре и Невинномысске. Сама Wildberries не сообщала, какая часть помещений, оборудования и товаров была уничтожена. Но предварительные данные о повреждениях складов в Электростали и Котовске уже дают некоторое представление о масштабах ущерба.

Склад в Электростали был одним из крупнейших логистических центров Wildberries и занимал около 250 тысяч квадратных метров. Комплекс в Котовске площадью 108 тысяч квадратных метров открыли только в 2025 году. По предварительным оценкам, восстановление двух объектов может обойтись в полмиллиона долларов. При этом стоимость товаров, которые могли там храниться, предварительно оценили еще в около 1,5 миллиарда. Издание Forbes называет сумму убытков для продавцов на всех пострадавших складах в размере до 4,3 миллиарда долларов .

Однако окончательные суммы пока могут быть неточными. Сама компания Wildberries уже заявила, что склад в Котовске планируют быстро вернуть в строй, а значит, комплекс не был уничтожен полностью. Стоит также учесть, что в данном случае, скорее всего, не был уничтожен весь товар, а окончательный подсчет может занять недели.

Проблема для россиян лишь в том, что сами удары по складам компании не прекращаются. В конце концов, пока один будет находиться на ремонте, Украина может уничтожить два других. Системный подход к этим ударам прослеживается уже сейчас. Как и в случае с ударами по логистике или НПЗ, важно не только нанести удар по конкретной цели, ведь большинство объектов все-таки можно отремонтировать.

Более важны регулярность и частота этих ударов. Даже российские чиновники, комментируя удары по тем же НПЗ и вызванный ими дефицит топлива в России, отдельно отмечают, что нехватку бензина можно преодолеть, но при условии , "если не будут нанесены повторные удары". А они будут, и все это прекрасно понимают.

Однако даже в рамках одной компании убытки могут быть колоссальными. Склад маркетплейса – это не просто стены и крыша, внутри работают автоматические сортировочные линии, конвейеры, системы учета и огромное количество специального оборудования. Часть всего этого придется заново покупать, устанавливать и настраивать.

Карта складов российских маркетплейсов от энтузиастов с GitHub, по ссылке – развернутая версия:

Даже если Wildberries перенаправит заказы в соседние, меньшие и более отдаленные центры, бесплатным этот маневр точно не будет. Товар придется везти по более длинному маршруту, склады в других регионах получат дополнительную нагрузку, а время приема и доставки товаров по европейской части России значительно увеличится. Компании также придется тратить больше денег на охрану, страхование и защиту объектов.

В конце концов, проблема касается не только одного конкретного частного бизнеса. В 2025 году объем российской онлайн-торговли достиг около 146 миллиардов долларов, и только за последние годы показал рост на 28%. То есть через интернет россияне привыкли заказывать примерно пятую часть всех товаров, и когда такая привычная для всех система дает сбой – это начинают ощущать все.

Олег Пендзин экономист, директор Экономического дискуссионного клуба Россияне в последнее время достаточно сильно привязались к механизму продажи тех или иных товаров в интернете. Нет смысла идти в магазин, когда можно что-то заказать через интернет, и вам доставят прямо под дом. И по цене это еще будет дешевле, чем то, что есть в магазине. А к хорошему привыкают быстро, вы должны понимать. И та ситуация, которая сегодня возникла, очень сильно бьет и по этой стороне российской жизни.

Безусловно, один уничтоженный склад или даже четыре не обрушат российскую экономику. Но несколько больших пожаров подряд удорожают всю систему, построенную как раз на дешевой, быстрой и максимально централизованной логистике.

И мы не учитываем медийный и психологический эффекты, на которые, безусловно, нужно обращать внимание. Ведь теперь война буквально постучалась в дверь каждому россиянину.

Фотографии пожаров на хабах Wildberries из российских соцсетей как отдельный вид искусства:

Компания выживет, малый бизнес – нет: какие психологические последствия атаки на склады Wildberries

Стоит также понимать, что уничтожить всю инфраструктуру Wildberries украинскими ударами вряд ли возможно. У компании есть сотни более мелких логистических объектов, она продолжает строить новые склады и при необходимости может перераспределять заказы между регионами. Даже потеря нескольких больших центров не остановит работу платформы по всей России. У империи госпожи Ким есть запас прочности.

Совершенно иная ситуация у обычных продавцов. Значительная часть товаров на складах принадлежит не маркетплейсу, а сотням тысяч отдельных мелких предпринимателей (над их слезливыми, эгоистичными и одновременно циничными обращениями вы могли посмеяться на этой неделе, потому что они массово нахлынули в сеть). Для большого бренда потеря одной партии будет означать неприятные показатели в отчетности. Для небольшой компании, которая закупила товар в кредит и отправила почти весь запас на склад Wildberries, чтобы заработать небольшую маржу, пожар может означать банкротство.

Олег Пендзин экономист, директор Экономического дискуссионного клуба Здесь даже не цена товаров является основным вопросом. Основной вопрос, когда мы с вами смотрим на экономические последствия для российского бизнеса, заключается в том, что российский бизнес погряз в кредитах. Ни один из банков не спишет кредиты российскому бизнесу в связи с ущербом, нанесенным Wildberries. Потому что кредиты, которые предоставлялись банками этим коммерческим структурам, – это же не деньги банков. Это деньги физических лиц, клиентов, которые вкладывали их на депозиты.

Проблема в том, что маркетплейс формально не обязан полностью компенсировать такие потери. В начале июля Wildberries добавила удары беспилотников, обстрелы и другие проблемы, связанные с войной, – в перечень "форс-мажорных обстоятельств". После первых атак компания пообещала оценить возможность выплат, однако среди предложенных мер поддержки фигурировали преимущественно отсрочки, льготные кредиты, более дешевое хранение и бесплатная перевозка новых партий.

Комичность ситуации заключается в том, что предпринимателю, потерявшему товар, закупленный на кредитные деньги, могут предложить взять еще один кредит, чтобы закупить его во второй раз. А после покупки – вероятно, так же потерять его во время очередного налета дронов. Ведь, как у нас говорят: "этот дождь надолго".



Тушение пожара на складе Wildberries в Подмосковье заняло около суток / Фото – российские СМИ

Олег Пендзин считает, что психологический эффект от этих атак способен вызвать у россиян стремление к скорейшему завершению войны на фоне общего ощущения ухудшения жизни.

Олег Пендзин экономист, директор Экономического дискуссионного клуба В этой ситуации нужно понимать, что именно эти удары имеют не только экономические, но и экономико-психологические последствия. Потому что они заставляют российское общество по-другому взглянуть на войну и начать оказывать давление на Кремль с целью поиска компромиссов для прекращения войны.

Все это происходит в не самый удачный момент для российского малого бизнеса. Ключевая ставка российского Центробанка даже после постепенного снижения составляет 14,25%, поэтому кредиты остаются дорогими.

Сам российский Центробанк признает, что инвестиционная активность остается сдержанной, а инфляционные ожидания населения и бизнеса – повышенными. Но Центробанк как раз с помощью стабильно высоких процентных ставок борется с инфляцией, которую разгоняет война, поскольку производство оружия и "гробовая" экономика рассматриваются как "печатание денег".

В то же время Wildberries уже повышает часть тарифов и комиссий, объясняя это ростом стоимости топлива и логистики. Эксперты предупреждают, что продавцы будут частично перекладывать эти расходы на покупателей. То есть это будет означать, что подорожавшая доставка, дефицит отдельных товаров и потерянный капитал в конечном итоге отразятся на ценнике.

Поэтому главным результатом атаки может стать не разрушение Wildberries как корпорации и даже не прямой удар по российской экономике. Наибольший ущерб понесут тысячи небольших продавцов и миллионы покупателей, для которых маркетплейс стал частью повседневной жизни. А это уже напрямую влияет и на восприятие россиянами войны, которую продолжает вести Владимир Путин. То есть удар по одному хабу Wildberries дает то же самое, что и знаменитая стратегия "тысячи порезов".

Олег Пендзин экономист, директор Экономического дискуссионного клуба В начале полномасштабной войны между Кремлем и российским обществом возникла негласная договоренность: власть воюет, где хочет, а большинство населения продолжает жить так, будто сохраняется мирное время. Удары по нефтепереработке, дефицит топлива и атаки на склады Wildberries постепенно разрушают эту договоренность. Россияне сталкиваются с войной в повседневной жизни – из-за перебоев с товарами, подорожавшей доставки и потерь малого бизнеса.

Кремль годами убеждал россиян, что война происходит где-то далеко и почти не касается обычного потребителя. Теперь ее последствия можно увидеть непосредственно в приложении: товар исчез из продажи, доставка задержалась, а цена внезапно выросла. Wildberries восстановит склады. А вот сгоревший оборотный капитал малого предпринимателя восстановить гораздо сложнее.