Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший специальный советник генерала, командующего армией США в Европе Марк Войджер, добавив, что Украина способна развивать собственный уникальный военный потенциал.

Какой эффект достигла Украина ударами вглубь России?

Военный эксперт отметил, что Кремль надеялся на то, что Запад не позволит Украине использовать его оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь России. Однако сейчас идет обсуждение относительно возможной передачи ВСУ от США дальнобойных ракет Tomahawk, а также TAURUS от Германии.

"Есть еще французские и британские ракеты, но они не имеют такой большой дальности поражения. Очевидно, что то, что создали украинские военные, "Нептун", а теперь и "Фламинго" – это очень удачные ракеты. Поэтому они заставляют Россию почувствовать боль от уничтожения ее нефтеперерабатывающих мощностей", – озвучил Войджер.

Он убежден, что благодаря такому отечественному оружию Украина сможет поразить в дальнейшем еще больше российских НПЗ, поэтому процент утраченных мощностей России будет увеличиваться. А это, как отметил Войджер, будет означать, что Россия продолжит страдать от недостатка топлива.

Это окажет большое давление на режим Путина. Возможно, будет общественное негодование. Кроме того, это мешает российским военным получать достаточное количество нефтепродуктов для поддержания военных действий,

– озвучил Войджер.

Психологически, по его мнению, это также показывает российскому руководству, что Россия уязвима, что Украина способна ударить вглубь ее огромной территории собственными силами. Войджер подытожил, что такие удары унижают Путина, ведь уязвимые места России показаны теперь перед всем миром. Страна-агрессор не способна прикрыть важные для нее объекты на всей своей территории.

Украинские военные наносят точные удары именно туда, где это больно. Украина будет продолжать это делать. Это уже большая победа,

– уверен Войджер.

