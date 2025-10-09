Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній спеціальний радник генерала, командувача армією США в Європі Марк Войджер, додавши, що Україна спроможна розвивати власний унікальний військовий потенціал.

Дивіться також "Завдасть ворогу непоправних втрат": уряд виділив додаткові гроші на зброю

Який ефект досягла Україна ударами вглиб Росії?

Військовий експерт зазначив, що Кремль сподівався на те, що Захід не дозволить Україні використовувати його зброю далекого радіусу дії задля завдання ударів вглиб Росії. Проте наразі триває обговорення стосовно можливої передачі ЗСУ від США далекобійних ракет Tomahawk, а також TAURUS від Німеччини.

"Є ще французькі та британські ракети, але вони не мають такої великої дальності ураження. Очевидно, що те, що створили українські військові, "Нептун", а тепер і "Фламінго" – це дуже вдалі ракети. Тому вони змушують Росію відчути біль від знищення її нафтопереробних потужностей", – озвучив Войджер.

Він переконаний, що завдяки такій вітчизняній зброї Україна зможе уразити надалі ще більше російських НПЗ, тож відсоток втрачених потужностей Росії збільшуватиметься. А це, як зазначив Войджер, означатиме, що Росія продовжить страждати від нестачі пального.

Це завдасть великого тиску на режим Путіна. Можливо, буде суспільне обурення. Крім того, це заважає російським військовим отримувати достатню кількість нафтопродуктів для підтримання військових дій,

– озвучив Войджер.

Психологічно, на його думку, це також показує російському керівництву, що Росія вразлива, що Україна здатна вдарити вглиб її величезної території власними силами. Войджер підсумував, що такі удари принижують Путіна, адже вразливі місця Росії показані тепер перед всім світом. Країна-агресорка не здатна прикрити важливі для неї об'єкти на всій своїй території.

Українські військові завдають точні удари саме туди, де це боляче. Україна буде продовжувати це робити. Це вже велика перемога,

– впевнений Войджер.

Україна нарощує виробництво зброї: які зразки вже в роботі?