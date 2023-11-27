Трезвая оценка: Столтенберг – один из немногих, кто реалистично говорит о войне в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вести переговоры с Россией только на своих условиях, если этого захочет. Он реалистично оценивает войну России против Украины.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков. По его словам, то, что генсек НАТО понимает реальную ситуацию – это позитив для Украины.

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"Это очень трезвая оценка, которой сегодня не хватает во многих европейских бюрократических кабинетах. Потому что есть усталость от войны, желание закончить все как можно скорее. Поэтому для нас большой позитив, что генсек НАТО понимает ситуацию", – отметил он.

Украина должна объяснять мировым политикам, что наше государство – щит европейских стран. В случае, если Владимир Путин будет иметь успехи в Украине, Россия нарастит ВПК, изготовит много ракет, то точно не остановится и пойдет дальше.

Украина имеет исторический шанс

В среду, 29 ноября, впервые состоится заседание Совета Украина – НАТО. Артем Бронжуков отметил, что у Украины есть исторический шанс войти в Альянс. Однако для этого нашему государству нужно выполнить все задачи, провести все необходимые реформы.

У нас есть историческая возможность. Я думаю, что у нас большие шансы. Да, у нас есть много проблем: внешних, внутренних, объективных, субъективных, но это не значит, что Украина сегодня не способна выполнить этот план. Все в наших руках,

– убежден он.

Бронжуков о заявлениях Столтенберга: смотрите видео

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