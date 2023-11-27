Трезвая оценка: Столтенберг – один из немногих, кто реалистично говорит о войне в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вести переговоры с Россией только на своих условиях, если этого захочет. Он реалистично оценивает войну России против Украины.
Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков. По его словам, то, что генсек НАТО понимает реальную ситуацию – это позитив для Украины.
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"Это очень трезвая оценка, которой сегодня не хватает во многих европейских бюрократических кабинетах. Потому что есть усталость от войны, желание закончить все как можно скорее. Поэтому для нас большой позитив, что генсек НАТО понимает ситуацию", – отметил он.
Украина должна объяснять мировым политикам, что наше государство – щит европейских стран. В случае, если Владимир Путин будет иметь успехи в Украине, Россия нарастит ВПК, изготовит много ракет, то точно не остановится и пойдет дальше.
Украина имеет исторический шанс
В среду, 29 ноября, впервые состоится заседание Совета Украина – НАТО. Артем Бронжуков отметил, что у Украины есть исторический шанс войти в Альянс. Однако для этого нашему государству нужно выполнить все задачи, провести все необходимые реформы.
У нас есть историческая возможность. Я думаю, что у нас большие шансы. Да, у нас есть много проблем: внешних, внутренних, объективных, субъективных, но это не значит, что Украина сегодня не способна выполнить этот план. Все в наших руках,
– убежден он.
Бронжуков о заявлениях Столтенберга: смотрите видео
Заявления Столтенберга: последние новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на фронте в Украине сложнее, чем надеялись союзники. Он призвал еще больше помогать Украине. Также он заявил, что государства-члены НАТО продолжат оказывать военную поддержку Украине.
- Столтенберг убежден, что боевые действия в Украине будут продолжаться долго. Он одобряет военную поддержку Украины и считает, что именно она станет гарантией суверенитета Украины. По его словам, поддержка нашего государства со стороны Запада должна убедить Владимира Путина, что он не одержит победу на поле боя.
- Генсек НАТО отметил, что 29 ноября впервые состоится заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе с участием Дмитрия Кулебы. Там согласуют рекомендации по реформам в сфере безопасности Украины. Они станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО.