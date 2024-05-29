В США анонсируют важные изменения на саммите НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины
Источник:УП
Во время саммита НАТО в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО. Лидеры Североатлантического альянса встретятся в июле 2024 года.
Важные изменения, которые будут касаться Украины, анонсировала госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции накануне встречи глав МИД Альянса в Праге.
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НАТО планирует приближение Украины к Альянсу
В НАТО, по словам Смит, пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал для Украины относительно ее приближения к Альянсу. Там планируют включить этот сигнал в общий пакет помощи Украине. Госпожа посол говорит, что принципиальное решение об этом уже есть и по нему уже выстроили консенсус, в Праге будут продолжаться активные дискуссии по этому поводу.
В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе),
– рассказала представительница США.
Джулиан Смит уточнила, что окончательная формулировка еще не согласована. По этому еще нужны переговоры, но уже сейчас от союзников начали звучать интересные идеи.
Впрочем, она подчеркнула, что Украине пока не стоит рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый для Киева вариант политического приглашения к членству. Приглашение Украины к членству, по мнению посла, не будет рассматриваться на этот раз. Лидеры Альянса сфокусируются на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству.
На каком этапе Украина на пути в НАТО
- Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс. Предполагается, что в будущем он приведет к ее полноценному вступлению.
- Он пообещал ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина должна работать над тем, чтобы коллективно было принято решение относительно нашего членства в НАТО.
- По его словам, стратегическая цель Украины – стать членом НАТО. Руководство государства на постоянной основе встречается, проводит очень много двусторонних встреч, обменивается информацией через видеоконференции для того, чтобы убедить всех наших партнеров, что НАТО будет более способно защитить наш континент от врагов, если Украина будет членом НАТО.
- В то же время, союзники попросили Владимира Зеленского не давить на страны-члены НАТО относительно вступления Украины в Альянс в 2024 году. Это связано с опасениями, что НАТО может быть втянутым в войну с Россией.