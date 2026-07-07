Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Это сделает всех нас сильнее": Зеленский заявил, что Украина должна вступить в НАТО
7 июля, 14:58
2

"Это сделает всех нас сильнее": Зеленский заявил, что Украина должна вступить в НАТО

Даниил Муринский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать частью НАТО. По его словам, это укрепит коллективную оборону Альянса.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре, передает 24 Канал.

Смотрите также: "Нет ни одного крупного НПЗ, на который бы не налетали украинские дроны", – Зеленский

Что известно о заявлении Зеленского?

По словам президента, Украина должна стать частью НАТО, в частности благодаря боевому опыту и оборонным возможностям.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эффективность украинских военных свидетельствует о том, что Украина должна войти в систему коллективной обороны.

Глава государства отметил, что в настоящее время у оккупантов больше нет ощущения безопасного тыла из-за постоянных дальнобойных ударов украинских войск.

Россия долго верила, что обладает территориальным преимуществом, что ее глубокий тыл недосягаем. Мы их достали,
– заявил Зеленский.

Другие новости о 36-м саммите НАТО

Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО в Анкаре выступит на Форуме оборонных индустрий и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-партнеров и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вечером президент вместе с первой леди Еленой Зеленской примет участие в официальном обеде от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны доказать своим гражданам готовность защитить их при любых условияхобстоятельств, а также продемонстрировать России и всему миру, что трансатлантическая оборонно-промышленная база целенаправленно мобилизуется.

Связанные темы:

Новости Украины
Война России с Украиной Саммит НАТО НАТО
Владимир Зеленский