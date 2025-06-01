Украина научила свои дроны автоматически наводиться на самолеты, – Clash Report

В мире анализируют операцию "Паутина". Есть данные, что украинским бойцам помог искусственный интеллект, который тренировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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СМИ пишут об автоматическом наведении дронов на российские бомбардировщики

В СБУ сообщили, что готовили операцию "Паутина" полтора года.

В прошлом году украинская военная разведка просканировала российские бомбардировщики и научила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматической атаки с пикирования. Сегодня мы увидели результаты,

– говорится в заметке Clash Report.

Там добавили, что в Украине тренировали алгоритмы наведения ИИ на советских самолетах, которые хранятся в военных музеях.

Коротко об атаке 1 июня на российские аэродромы

СБУ ударила по аэродромам со стратегическими бомбардировщиками. Было поражено 40 самолетов, в частности, А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Под удар попали аэродромы в глубоком тылу России – аэродром "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области. Также были взрывы на "Энгельсе" и "Дягилево" (Рязанская область).

На Оленье уничтожены все Ту-95МС, которые там стояли.

В результате атаки нанесен ущерб на более чем 2 миллиарда долларов.