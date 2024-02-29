В Офисе Президента ответили, почему сейчас не готовы договариваться с Путиным

Призывы к мирным переговорам с Россией кое-где звучат еще чаще, чем обычно. Хотя даже у России нет никакого намерения о чем-то договариваться.

Намерения России – вполне понятны. Непонятно лишь, почему на Украину продолжают давить и призывать сесть за стол переговоров. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала эмоционально отреагировал на такие попытки Запада.

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С Путиным не о чем говорить

Полное интервью с Михаилом Подоляком выйдет сегодня в 21:00 на нашем ютуб-канале . Не пропустите эксклюзив!

На пресс-конференции 25 февраля журналист издания NBC News спросил Владимира Зеленского, проигрывает ли Украина эту войну. Мол, количества техники, которая поступает от партнеров, хватает только для того, чтобы обороняться, но не для того, чтобы победить. Более того, он предположил, что уже может быть время для того, чтобы сесть за стол переговоров вместе с Владимиром Путиным.

Они спрашивают, не пора ли сесть за стол переговоров, – но разве Путин предлагал переговоры? Путин предлагает нам подписать капитуляцию и проиграть войну. После этого, как они это предлагают, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему Путин после этого должен себя вести как-то более миролюбиво по отношению ко всем остальным?,

– подчеркнул Подоляк.

Владимир Путин прямо атакует наше государство, нарушая все нормы международного права. Более того, на Федеральном собрании 29 февраля Путин отметил, что Россия на это имеет право, ведь они считают, что Украины как государства не существует. А потому, что логично следует из этих заявлений, россияне должны убивать право украинцев, потому что они не согласны с концепцией "русского мира". И при этом мир не должен никак реагировать на террористическое поведение России.

Кроме того, Путин демонстративно награждает тех, кто убивает украинцев на войне. Российский диктатор только поощряет своих военных к всевозможным нарушениям законов ведения войны.

После этого всего нам говорят: давайте вы с ними договоритесь. О чем? В чем смысл? В том, что они находятся за 10 тысяч километров, и до них эта орда пока не дойдет? Нам говорят сесть за стол переговоров, чтобы подписать капитуляцию и забыть о том, что нас вырезали,

– подчеркнул Подоляк.

Россия, в случае победы, будет вести себя предсказуемо. Она не остановится в своих кровожадных намерениях и дальше убивать украинцев, которые уничтожали репутацию России, как на поле боя, так и информационно.

"Философия настоящего человека"

Подоляк объяснил свое возмущение заявлениями западных журналистов. По его мнению, очень странно, что эту тему снова и снова поднимают на Западе. Мол, люди, выросшие на фильмах, где добро побеждает зло, почему-то предлагают Украине сдаться злу.

"Вы, которые не воюете, а можете просто дать 7% своего военного бюджета, чтобы посмотреть, как окончательно будет уничтожен ваш ключевой оппонент, предлагаете людям, которые воюют, сдаться. Почему тогда вы продолжаете снимать голливудские блокбастеры, где вы крутые? Тогда снимайте блокбастеры, когда к тебе на улице подходит бандит и ты можешь драться, но просто становишься перед ним на колени. Снимайте, что это является философией настоящего человека – становиться на колени перед бандитами", – эмоционально добавил Подоляк.

Отношение Украины к переговорам с Россией: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия не стремится к миру. В начале февраля в интервью итальянскому каналу Rai1 Зеленский подтвердил этот тезис. По его словам, для России мир – это поражение, поэтому на это Кремль точно не пойдет. Настоящее намерение Владимира Путина – разрушить Украину полностью.

К тому же Зеленский объяснил, что украинцы не хотят, чтобы им навязывали любые форматы переговоров и мирных инициатив. Говорится даже о наших партнерах. В конце концов, мирная инициатива может идти только от Украины, которая непосредственно и борется с российской агрессией.

В конце концов, немало экспертов говорят о том, что переговоры с Россией – это просто "замораживание" войны. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина на это никогда не пойдет. Причина проста – это будет означать признать оккупацию наших территорий.

Конгресс США до сих пор не рассмотрел проект HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Хотя за него уже проголосовал Сенат, обсуждение уже в который раз поставили на паузу.Напомним, что законопроект о поддержке трех стран могли принять еще до Нового года. Однако даже спустя два месяца после этого, решение не приняли. Это существенно ограничивает возможности Украины на поле боя.