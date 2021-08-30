Украина не будет молчать на обстрелы боевиков, – Разумков приехал на Донбасс

30 августа 2021 , 15:51
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Источник:

Верховная Рада

В конце августа наблюдается обострение ситуации на Донбассе. Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет молчать на обстрелы оккупантов и будет защищать своих военнослужащих.

Спикер сейчас находится в районе Операции Объединенных сил с рабочим визитом. Он ознакомился с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на передовой.

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Украина не будет молчать на обстрелы

Председатель Верховной Рады отметил, что в последнее время на Донбассе наблюдается обострение, которое "делают пророссийские боевики".

  • Нардеп отметил, что недавние обстрелы города Авдеевка являются серьезным нарушением договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса, но только Украина выполняет свои обязательства.

Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан, которые вынуждены жить в таких условиях. Все, что будет зависеть от нас, от военно-гражданской администрации, я уверен мы выполним,
– сказал Дмитрий Разумков.

Спикер добавил, что Киев готов обеспечить работу КПВВ на Донбассе, но боевики на неподконтрольной территории заблокировали пункты пропуска.


Разумков приехал на Донбасс / Фото Верховной Рады

Обострение на Донбассе: что известно

  • Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по жилым районам города.
  • В результате атак наемников России ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины, в каком они состоянии – неизвестно.
  • В украинской делегации в ТКГ обстрелы со стороны боевиков объясняют предстоящей встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Автор: Олег Васьків