17 февраля, 14:01
Мы ничего об этом не знали, – Зеленский о переговорах США и России в Саудовской Аравии
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ничего не знала о предстоящих переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии, и не будет в них участвовать.
Соответствующую информацию он раскрыл из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Заметим, что западные СМИ предполагали его визит.
Смотрите также Зеленский и Ермак не будут участвовать в переговорах США и России по войне в Украине, – WP