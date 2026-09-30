Подробности беспрецедентных льготных условий раскрыла посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время эфира на 24 Канале. По ее словам, речь идет о кредитной линии в размере 90 миллиардов евро, срок действия которой рассчитан до 2027 года.

Почему долг можно не возвращать

Дипломат объяснила, что Евросоюзу пришлось самостоятельно заимствовать эти деньги на международных финансовых рынках. Однако для Киева были созданы такие условия, при которых выплачивать основную сумму кредита не требуется до тех пор, пока это не позволят сделать взысканные российские репарации.

Это самый льготный кредит, и Европейский Союз также выплачивает проценты по нему,

– подчеркнула Матернова.

Она также заверила, что в случае, если Москва никогда не компенсирует нанесенный ущерб, украинской стороне вообще не придется возвращать эти миллиарды. Поэтому любые опасения относительно чрезмерного кредитного бремени для экономики являются беспочвенными.

Что будет с замороженными активами России

Отдельно представительница Брюсселя коснулась судьбы заблокированных российских средств, львиная доля которых в настоящее время хранится в Бельгии. Пока среди европейских лидеров нет полного согласия относительно их прямой конфискации, но выход из ситуации уже найден.

Сейчас деньги лежат на заблокированном счете и приносят прибыль,

– отметила посол.

Именно эти доходы, которые приносят замороженные активы, уже сейчас направляются на поддержку нашего государства.

Обратите внимание. Полное интервью с Катариной Матерновой читайте на сайте 24 Канала по адресу по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Киев призвал европейских партнеров ускорить выплаты из этого 90-миллиардного пакета. Как заявил Владимир Зеленский, эти деньги крайне необходимы для закупки дронов и ракет в начале следующего года.

Кроме того, недавно европейские страны разблокировали дополнительную помощь, направив сотни миллионов евро на военную тренировочную миссию и совместные закупки оборудования для фронта.