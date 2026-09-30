Деталі безпрецедентних пільгових умов розкрила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час ефіру на 24 Каналі. За її словами, йдеться про кредитну лінію обсягом 90 мільярдів євро, яка розрахована до 2027 року.

Чому борг можна не віддавати

Дипломатка пояснила, що Євросоюзу довелося самостійно позичати ці гроші на міжнародних фінансових ринках. Проте для Києва створили такі умови, за яких виплачувати тіло кредиту не потрібно, аж поки це не дозволять зробити стягнені російські репарації.

Це найбільш пільговий кредит, і Європейський Союз також сплачує відсотки за цим кредитом,

– підкреслила Матернова.

Вона також запевнила, що у випадку, якщо Москва ніколи не компенсує завдані збитки, українській стороні взагалі не доведеться повертати ці мільярди. Тому будь-які побоювання щодо надмірного кредитного тягаря для економіки є безпідставними.

Що буде із замороженими активами Росії

Окремо представниця Брюсселя торкнулася долі заблокованих російських коштів, левова частка яких наразі зберігається у Бельгії. Наразі серед європейських лідерів немає повної згоди щодо їхньої прямої конфіскації, але вихід із ситуації вже знайшли.

Зараз гроші лежать на заблокованому рахунку, і вони приносять прибуток,

– зазначила посол.

Саме ці доходи, які генерують заморожені активи, вже зараз спрямовуються на підтримку нашої держави.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою читайте на сайті 24 Каналу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ закликав європейських партнерів прискорити виплати з цього 90-мільярдного пакету. Як заявляв Володимир Зеленський, ці гроші критично необхідні для закупівлі дронів та ракет на початку наступного року.

Крім того, нещодавно європейські країни розблокували додаткову допомогу, спрямувавши сотні мільйонів євро на військову тренувальну місію та спільні закупівлі обладнання для фронту.