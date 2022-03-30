Украина не может быть разрушена до конца, – Подоляк о договорных предложениях оккупантам

Делегация от Украины сформировала оптимальные позиции, озвученные на переговорах представителям захватчиков. Каждую из них разработали в соответствии с ситуацией на полях боев с оккупантами.

Договариваться необходимо, потому что нельзя допустить, чтобы Россия продолжала разрушать наши города. Такое мнение озвучил глава украинской делегации Михаил Подоляк 29 марта. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на его разговор с одним из украинских телеканалов.

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Российская сторона приняла предложения

Глава делегации отметил, что ВСУ сейчас могут достойно ответить на каждую атаку врага. Однако все же это не отменяет того, что каждый из ударов России наносит вред нашей стране.

Мы исходим из того, что Украина не может быть разрушена до конца. Мы оформили оптимальные договорные предложения. Их передали Российской стороне, которая их приняла,

– сказал Подоляк.

Среди предложений много вещей, которые позволят не допустить повторного вторжения российской орды. А если оно и случится, нам смогут всеми возможными способами помогать армии США, Турции и ряда других стран. По словам Подоляка, такой шаг необходим, потому что Украина не может оставаться "наедине с агрессором".

Почему Путин может быть против

Однако важно и то, что страна-оккупант может не согласиться на это. Так как в случае подписания Россия практически подпишется под тем, что больше никогда не сможет провести свои "военные операции" на нашей территории.

Конечно, договоры с Кремлем всегда были крайне ненадежными, но здесь другая ситуация. В случае двустороннего подписания этого документа о безопасности, агрессор в дальнейшем будет знать о своей слабости.

Если Путин или следующий диктатор московитов когда-нибудь захочет бороться с народом Украины, ему придется противостоять не только ВСУ, но и армиям нескольких других стран. Также невозможно будет помешать поставкам оружия или военной техники Украине. То же самое распространяется на закрытие воздушного пространства.

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