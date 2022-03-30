Домовлятися необхідно, бо не можна допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати наші міста. Таку думку озвучив голова української делегації Михайло Подоляк 29 березня. Про це повідомляє 24 канал посилаючись на його розмову з одним із українських телеканалів.

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Російська сторона прийняла пропозиції

Очільник делегації наголосив на тому, що ЗСУ зараз можуть гідно відповісти на кожну атаку ворога. Проте все ж це не скасовує того, що кожен із ударів Росії завдає шкоди нашій країні.

Ми виходимо з того, що Україна не може бути зруйнована до кінця. Ми оформили оптимальні наразі договірні пропозиції. Їх передали Російській стороні, яка їх прийняла,

– сказав Подоляк.

Серед пропозицій є багато речей, які дозволять не допустити повторного вторгнення російської орди. А, якщо воно й трапиться, нам зможуть всіма можливими способами допомагати армії США, Туреччини та кількох інших країн. За словами Подоляка, такий крок необхідний, бо Україна не може залишатися "наодинці з агресором".

Чому Путін може бути проти

Проте важливим залишається й те, що країна-окупант може не погодитися на це. Адже у випадку підписання, Росія практично підпишеться під тим, що більше ніколи не зможе провести свої «військові операції» на нашій території.

Звичайно ж, договори з Кремлем завжди були вкрай ненадійними, але тут інша ситуація. У випадку двостороннього підписання цього документу про безпеку, агресор надалі знатиме про свою слабкість.

Якщо Путін чи наступний диктатор московитів колись захоче боротися з народом України, йому доведеться протистояти не лише ЗСУ, а й арміям кількох інших країн. Також буде неможливо зашкодити постачанню зброї чи військової техніки Україні. Це ж поширюється на закриття повітряного простору.

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