Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что все аналогичные спецоперации невозможны в современном мире. Это подвергает опасности иностранных граждан и нарушает фундаментальные правила функционирования того или иного отраслевого рынка.

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Даже если через воздушное пространство будет пролетать, например, правительство времен Виктора Януковича, останавливать здесь мы его не можем, потому что есть экстрадиционные процедуры, которые мы должны соблюдать. Это цивилизованные отношения,

– заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, "если мы их нарушим, то должны быть готовы к тому, что нас будут воспринимать негативно".

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