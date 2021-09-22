Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ из-за "выборов" на оккупированных территориях
Источник:"Дом"
Дмитрий Кулеба заявил, что Украине сегодня нет смысла разрывать дипломатические отношения с Россией. Поскольку этот вопрос необходимо было поднимать еще в 2014 году.
Об этом министр иностранных дел сообщил в эфире телеканала "Дом".
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Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что расторжение дипломатических отношений – это высшая мера наказания,
– подчеркнул глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня пользы от разрыва дипотношений не будет.
"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это не разумный шаг", – добавил министр.
К слову В "выборах" в госдуму России приняли участие 380 тысяч жителей оккупированного Донбасса, – Денисова
"Выборы" в Госдуму России: что известно
- Голосования длились три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В итоге якобы победила провластная партия "Единая Россия".
- Россияне незаконно приобщили к выборам украинцев, которые живут на оккупированных территориях. Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков.
- Многие страны заявили, что не признают результаты голосований на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.