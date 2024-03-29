Раньше Зеленский этого бы не сказал: почему он заявил, что Украина может проиграть

Владимир Зеленский в интервью CBS News прямо заявил, что Украина без военной помощи США не сможет победить в войне с Россией. Важно, чтобы американские политики понимали насколько важно продолжать поддержку. Украинское общество уже не пугают такие откровенные заявления президента.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что в отчете республиканцев о помощи Украине указано, что около 60% от всей мировой поддержки предоставляет США. Это свидетельствует о том, что в Америке понимают насколько важна их военная помощь для Украины.

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"Это означает, что сегодня на фронте нам не хватает 60% вооружения. Наши военные сейчас остались без 60% снарядов и танков", – подчеркнул Шейтельман.

Отношение украинского общества

Шейтельман считает, что заявление Зеленского о тяжелом положении Украины без американской помощи – правда. Зеленский не мог не сказать это.

Это, к сожалению, такая горькая и тяжелая правда, которую Зеленский вынужден был сказать, чтобы это услышали все американцы,

– высказался политтехнолог.

Он также озвучил мнение, что украинцев сейчас трудно напугать подобными словами.

Два года назад Зеленский не мог бы сделать такое заявление, ведь началась бы паника. Но после ежедневных российских ракетных обстрелов и угроз – уже все готовы услышать что угодно,

– отметил Михаил Шейтельман.

Почему позиция Зеленского такая радикальная

Шейтельман заметил, что достаточно легко проследить динамику на фронте, учитывая периоды военной помощи Америки.

В начале войны у россиян было тотальное преимущество в снарядах. Они выпускали 70 тысяч снарядов в день. К середине 2023 года мы пришли к балансу – примерно по 10 тысяч с каждой стороны. Сейчас снова за день россияне используют 10 тысяч снарядов. Мы используем тысячу, потому что нет американских боеприпасов,

– отметил политтехнолог.

Военная помощь Украине от Америки: коротко