Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у звіті республіканців про допомогу Україні вказано, що близько 60% від всієї світової підтримки надає США. Це свідчить про те, що в Америці розуміють наскільки важлива їхня військова допомога для України.

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"Це означає, що сьогодні на фронті нам не вистачає 60% озброєння. Наші військові зараз залишились без 60% снарядів і танків", – підкреслив Шейтельман.

Ставлення українського суспільства

Шейтельман вважає, що заява Зеленського про важке становище України без американської допомоги – правда. Зеленський не міг не сказати це.

Це, на жаль, така гірка і важка правда, яку Зеленський змушений був сказати, щоб це почули всі американці,

– висловився політтехнолог.

Він також озвучив думку, що українців зараз важко налякати подібними словами.

Два роки тому Зеленський не міг би зробити таку заяву, адже почалася б паніка. Але після щоденних російський ракетних обстрілів та погроз – вже всі готові почути будь-що,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Чому позиція Зеленського така радикальна

Шейтельман зауважив, що досить легко простежити динаміку на фронті, зважаючи на періоди військової допомоги Америки.

На початку війни у росіян була тотальна перевага у снарядах. Вони випускали 70 тисяч снарядів у день. До середини 2023 року ми прийшли до балансу – приблизно по 10 тисяч з кожної сторони. Зараз знову за день росіяни використовують 10 тисяч снарядів. Ми використовуємо тисячу, тому що немає американських боєприпасів,

– зазначив політтехнолог.

Військова допомога Україні від Америки: коротко