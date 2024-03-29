Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що у звіті республіканців про допомогу Україні вказано, що близько 60% від всієї світової підтримки надає США. Це свідчить про те, що в Америці розуміють наскільки важлива їхня військова допомога для України.
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"Це означає, що сьогодні на фронті нам не вистачає 60% озброєння. Наші військові зараз залишились без 60% снарядів і танків", – підкреслив Шейтельман.
Ставлення українського суспільства
Шейтельман вважає, що заява Зеленського про важке становище України без американської допомоги – правда. Зеленський не міг не сказати це.
Це, на жаль, така гірка і важка правда, яку Зеленський змушений був сказати, щоб це почули всі американці,
– висловився політтехнолог.
Він також озвучив думку, що українців зараз важко налякати подібними словами.
Два роки тому Зеленський не міг би зробити таку заяву, адже почалася б паніка. Але після щоденних російський ракетних обстрілів та погроз – вже всі готові почути будь-що,
– зауважив Михайло Шейтельман.
Чому позиція Зеленського така радикальна
Шейтельман зауважив, що досить легко простежити динаміку на фронті, зважаючи на періоди військової допомоги Америки.
На початку війни у росіян була тотальна перевага у снарядах. Вони випускали 70 тисяч снарядів у день. До середини 2023 року ми прийшли до балансу – приблизно по 10 тисяч з кожної сторони. Зараз знову за день росіяни використовують 10 тисяч снарядів. Ми використовуємо тисячу, тому що немає американських боєприпасів,
– зазначив політтехнолог.
Військова допомога Україні від Америки: коротко
- У США досі затягують наступний пакет допомоги для України, але у Палаті представників вірять, що ця ситуація буде вирішена найближчим часом. Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що питання допомоги Україні переходить до розгляду, оскільки пріоритетом Конгресу було узгодження бюджету на 2024 рік, і ця робота практично завершена.
- Міністр оборони США висловився про майбутню допомогу Україні від американського уряду. Ллойд Остін підкреслив, що подальші кроки будуть залежати від рішень, які прийме Конгрес Сполучених Штатів. Він висловив це під час пресконференції після засідання у "Рамштайні". За словами Остіна, наразі прогнозувати подальші заходи щодо допомоги Україні від США є досить складним завданням.
- 20 березня у Києві Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном. Під час спільного брифінгу вони обговорили багато важливих питань. Особлива увага була приділена підтримці України та новому пакету військової допомоги. Салліван висловив переконання, що Україна вийде з цієї війни як суверенна, незалежна, вільна держава.