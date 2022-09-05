В Энергоатоме опровергли, что Украина не контролирует уровень радиации на Запорожской АЭС
Источник:meteo
Украина не получает данные о радиационном фоне на Запорожской АЭС, которую оккупировали российские военные. Сейчас для восстановления передачи данных работают службы Энергоатома.
Произошел технологический отказ в передаче данных
Данные измерения радиации на Запорожской АЭС перестали поступать в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украины 5 сентября в 05:50.
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Специалисты госпредприятия Энергоатом, которое эксплуатирует ЗАЭС, объяснили, что произошел технологический отказ в выполнении процесса.
Следует отметить, что именно специалисты Энергоатома контролируют процессы передачи данных от АЭС Украины. Технические службы Энергоатома работают над восстановлением передачи данных.
В Энергоатоме опровергли информацию
- В пресс-службе Энергоатома сообщили, что информация, что Украина не контролирует уровень радиации на Запорожской АЭС – не соответствует действительности.
- Сообщается, что данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.
Радиационный фон в Запорожской области в норме
В Запорожской ОВА сообщили, что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
По состоянию на 17:00 5 сентября гамма-фон составляет:
- Запорожье – 12 мкР/час;
- Энергодар – 9 мкР/час;
- К-Днепровская – 9 мкР/час;
- Орехов – 12 мкР/час;
- Токмак – 12 мкР/час;
- Васильевка – 12 мкР/час;
- Михайловка – 9 мкР/час;
- Вольнянск – 9 мкР/час;
- Новониколаевка – 9 мкР/час
Какая ситуация на Запорожской АЭС
В понедельник, 5 сентября, основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Сообщалось, что на атомной станции осталось всего два представителя МАГАТЭ.
Сразу после того, как МАГАТЭ покинула ЗАЭС, россия прибегла к провокациям. Очередные обстрелы россиян повлекли за собой то, что последнюю линию, соединявшую ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключили.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за боевых действий ремонт линий невозможен. Министр подчеркнул, что территорию вокруг ЗАЭС следует демилитаризовать.
Как известно, россия еще в марте захватила ЗАЭС, которую регулярно обстреливает с августа. В МАГАТЭ заявили, что была нарушена физическая целостность ЗАЭС, однако побоялись обвинить в этом россию.
В кремле открыто угрожают взорвать ЗАЭС, территорию вокруг которой заминировали.
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