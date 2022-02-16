Украина не получит транши от МВФ, – юрист о последствиях срыва конкурсов в САП и НАБУ

Кабинет министров одним решением заблокировал конкурс на должность директора НАБУ. В то же время уже 2 месяца члены комиссии по избранию руководителя САП не могут утвердить победителя конкурса.

Как отметила в эфире 24 канала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан, Офис Президента должен немедленно исправить это. По ее мнению, если этого не произойдет, то последствия для нашей страны будут очень пессимистичными.

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Украина может потерять деньги

Она напомнила, что закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро – был условием предоставления финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Это означает, что Украина не получит транши от МВФ, а от поддержки фонда будет зависеть предоставление денег Евросоюзом. Это касается также 1 миллиарда долларов гарантий, которые пообещало правительство США. Они с большой вероятностью будут привязаны к выполнению требований МВФ,

– заметил юрист.

По словам Щербан, всю эту денежную помощь правительство и президент ставят под вопрос. Она отметила, что сейчас Банковая цинично использует ситуацию угрозы стране.

"В офисе Президента рассчитывают на то, что будут торговать угрозой войны со стороны России. Мол, нам сейчас не до коррупционных проблем, давайте деньги так, а потом увидим", – пояснила юрист.

Внутренние последствия для Украины

Кроме того, Щербан подчеркнула, что в случае неизбрания руководителей НАБУ и САП – работа антикоррупционной вертикали будет сталкиваться с серьезными проблемами. Более того, они уже есть.

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По ее словам, САП фактически руководит Ирина Венедиктова, которая и определяет кто, что должен расследовать. Параллельно, если не останется руководителя в НАБУ – эта институция также ослабится.

"Они будут работать на менее чем 50% эффективности и окажутся под ударом. То есть без руководителей и представительства в органах власти – дела доводить до логического завершения не будет ни ресурса, ни мощностей. У них действительно могут быть проблемы с полномочиями", – подытожила Щербан.

Юрист рассказала о последствиях срыва конкурсов в САП и НАБУ: смотрите видео

Очередной срыв конкурса в НАБУ и САП