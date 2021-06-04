Лукашенко будет больно, – МИД отреагировал на приглашение боевиков от диктатора

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не простит Александру Лукашенко приглашение пророссийских боевиков в Беларусь. По словам главы МИД, ответ нашего государства будет болезненным для диктатора.

Министр иностранных дел также отметил, что Киев не признал Лукашенко президентом, поэтому пока между странами нет политического диалога. Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии добавил: "Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких".

Лукашенко пригласил боевиков

Оккупанты в Луганске заявили об "открытии уголовного производства" против Романа Протасевича.

Боевики обвиняют белорусского оппозиционера в якобы участии в боевых действиях в составе украинского батальона "Азов" на Донбассе.

Российские наемники даже обратилась к Беларуси с вопросом: можно ли провести "какие-то следственные действия" с Протасевичем? Лукашенко заявил, что "не против".

"Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что во время заседания СНБО 4 июня рассмотрят санкции против режима Лукашенко.Со своей стороны Рада проголосовала за постановление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске – инициатива осуждает действия диктатора.

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