Украина не уступит Крым и Донбасс ради прекращения огня, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни в коем случае не отдаст России Крым или Донбасс. На такой шаг Киев не пойдет даже ради прекращения огня в стране.

Крым и Донбасс не станут разменной монетой, – глава МИД

Украина не пойдет на уступки России. Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью.

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Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Украина хочет полностью восстановить свою территориальную целостность. Речь и о Крыме, и о Донбассе, которые россияне оккупировали в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба указал, что Украина обязательно победит в войне.

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Министр финансов заявил, что в случае, если война продлится еще 3 – 4 месяца, правительству придется сильно повысить налоги и резко сократить расходы. Чиновник подчеркнул, что ситуация будет сложная, но украинцы справятся.

Люди во временно оккупированном Херсоне услышали сильные взрывы. Почти во всех районов города виднеется густой черный дым. Что случилось – оккупанты не говорят.

Утром 16 мая российские военные нанесли удар из стратегической авиации по Одесской области. Ракета попала на территорию базы отдыха. Из-за этого пострадали 4 человека, среди которых 5-летняя девочка. Известно, что ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

За сутки оккупанты дважды обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Враг бил из минометов по Николаевке и Гремячу. Всего за 3 часа было слышно 30 взрывов.

В Мариуполе россияне пообещали людям компенсации за разрушенное жилье и погибших родственников. Мариупольцы должны письменно засвидетельствовать, что эти преступления совершили Вооруженные Силы Украины. Так, пользуясь уязвимым состоянием населения, Кремль собирает себе фейковую "доказательную базу".

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