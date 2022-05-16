Украина не уступит Крым и Донбасс ради прекращения огня, – Кулеба

16 мая 2022 , 17:55
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Источник:

Bloomberg

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни в коем случае не отдаст России Крым или Донбасс. На такой шаг Киев не пойдет даже ради прекращения огня в стране.

Крым и Донбасс не станут разменной монетой, – глава МИД

  Украина не пойдет на уступки России. Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью.

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Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия,
– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Украина хочет полностью восстановить свою территориальную целостность. Речь и о Крыме, и о Донбассе, которые россияне оккупировали в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба указал, что Украина обязательно победит в войне.

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Автор: Софія Мінджоса