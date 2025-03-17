Кадровый голод и мигранты: каким будет следующее поколение украинцев

Из-за сокращения населения Украина уже сейчас нуждается в рабочей силе, и этот спрос будет только расти после завершения активной фазы войны. Скорее всего, как это происходит во многих других странах, Украина будет привлекать мигрантов. "Новые украинцы" будут работать там, где не будет хватать кадров и в тех сферах, в которых не будут хотеть работать сами украинцы.

Сейчас национальная идентичность среди украинцев продолжает формироваться, война ускорила, но не завершила этот процесс. В условиях активного привлечения иностранцев к отечественному рынку труда, украинская идентичность может претерпеть значительную корректировку и необходимо уже сейчас готовиться к такому сценарию. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Кто заменит украинцев

Война в корне изменила демографический ландшафт Украины. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу в связи с войной выехали около 6,3 миллиона граждан Украины и значительная часть из них, вероятно, не вернется. Украинские работодатели, которые еще до войны испытывали кадровый дефицит, сейчас стоят перед серьезными трудностями в поиске работников.

В 2024 году заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время встречи с представителями МВФ сообщила, что Украина будет нуждаться в 4,5 миллиона работников дополнительно. Это создает условия для привлечения трудовых мигрантов, которые заполнят демографические и экономические ниши в Украине.

География происхождения потенциальных мигрантов в Украину достаточно широкая:

Азия (Индия, Пакистан, Бангладеш, Китай, Вьетнам) – традиционные страны-экспортеры рабочей силы;

– традиционные страны-экспортеры рабочей силы; Африка (Египет, Нигерия, Гана) – молодые специалисты и студенты, которые ищут новые возможности;

– молодые специалисты и студенты, которые ищут новые возможности; Латинская Америка – работники строительной сферы и сферы обслуживания;

– работники строительной сферы и сферы обслуживания; соседние страны (Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция) – люди, которые имеют культурное сходство с Украиной.

Какие профессии заполнят мигранты

Мигранты прежде всего будут работать в сферах, где сейчас наблюдается дефицит кадров.

Строительство и промышленность – из-за необходимости восстановления страны.

– из-за необходимости восстановления страны. Медицина – врачи и медперсонал из стран, где их образование признается международными стандартами.

– врачи и медперсонал из стран, где их образование признается международными стандартами. IT и технологии – молодые специалисты, которые ищут перспективные рынки.

– молодые специалисты, которые ищут перспективные рынки. Агросектор – сезонные работники из менее развитых экономик.

– сезонные работники из менее развитых экономик. Рабочие профессии – требующие тяжелого физического труда.

Украинцы, в свою очередь, за аналогичный уровень зарплаты будут отдавать предпочтение офисным профессиям с более комфортными условиями труда.

Грозит ли это исчезновению украинской идентичности

В современном глобализированном мире национальная идентичность становится вопросом выбора. Понятие украинской идентичности приобрело новое значение в условиях современных вызовов. Война, миграция, глобализация и культурные изменения способствуют формированию новой модели украинца – не только по паспорту, а больше по мировоззрению, ценностями и поступками.

Человек может не иметь украинского происхождения, но через язык, культуру, ценности и стремление приобщиться к развитию Украины он может считаться украинцем по духу. Примерами являются иностранные добровольцы, которые сейчас защищают Украину, или мигранты, сознательно интегрируются в украинское общество.

Ключевым вызовом во время массового приезда трудовых мигрантов в Украину будет сохранение украинского языка и культуры в условиях мультикультурного общества. Опыт европейских стран демонстрирует, что при правильном подходе мигранты могут не только адаптироваться, но и стать активными участниками развития государства.

Чтобы эффективно интегрировать мигрантов в общество и одновременно сохранить украинскую идентичность, необходимо для них обеспечить:

языковые программы – обязательное изучение украинского языка;

– обязательное изучение украинского языка; культурное образование – системные программы ознакомления с украинскими традициями и ценностями;

– системные программы ознакомления с украинскими традициями и ценностями; юридическую интеграцию – возможность получения гражданства после определенного периода проживания;

– возможность получения гражданства после определенного периода проживания; экономические стимулы – гранты для малого бизнеса и профессиональное обучение.

Итак, быть украинцем – это больше, чем просто факт рождения. Это вопрос сознательного выбора, мировоззрения и активной позиции.

Украинец по духу – это тот, кто искренне любит и гордится Украиной, поддерживает идеалы свободы, независимости, культурной самобытности и работает для развития страны, независимо от места рождения.

Главное, чтобы каждый из нас мог вслух с гордостью сказать: "Я – украинец!".