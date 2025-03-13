Украина очертила США "красные линии" для мирных переговоров, среди них НАТО, – СМИ

Во время переговоров в Джидде украинская сторона очертила американцам свои "красные линии" в переговорах о мире. Среди них был и вопрос вступления нашей страны в НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду" и "РБК-Украина". Эту информацию изданиям предоставили осведомленные источники.

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Какие "красные линии" очертила Украина в мирных переговорах

Собеседник "Европейской правды" отметил, что встреча в Джидде не предусматривала согласования позиции по большому соглашению. Однако украинская сторона проинформировала американских партнеров о своих "красных линиях".

Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня,

– сказал источник.

Собеседник также пояснил, что во время переговоров проговаривали также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров. Среди них, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины в международных организациях, в том числе в ЕС и НАТО.

"Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", – заявил собеседник.