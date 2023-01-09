"Его специально пытают": Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение

Украина официально обратилась к властям Грузии с просьбой. Речь идет о передаче Михеила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране на лечение.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также заверил, что это никак не должно спровоцировать Россию на агрессию против Грузии.

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Украина призвала Грузию передать Саакашвили на лечение за границу

Украина на официальном уровне обратилась к Грузии с просьбой отдать Михеила Саакашвили. Советник руководителя ОП подчеркнул, что грузинские власти не должны бояться военной агрессии России по этому поводу.

У Президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михеилу. Я уважаю его, потому что он фигура исторического масштаба,

– сообщил Михаил Подоляк.

Советник объяснил, что Украина предлагает передать ей грузинского экс-президента на лечение. Если Грузия категорически против, тогда Саакашвили следует отвезти в любую другую европейскую страну, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Подоляк считает, что Саакашвили специально пытают

Подоляк также сказал, что его позиция значительно более радикальная по сравнению с официальной. Он считает, что действующее грузинское правительство "хочет вписать Грузию в историю как государство, которое специально пытало своего президента в тюрьме".

Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо — представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии. Той партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами,

– призвал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что пытается понять мотивацию грузинского правительства. Более того, Подоляк готов даже лично приехать и забрать Саакашвили, если так захочет Грузия.

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