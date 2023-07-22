Крейсер "Москва" будет принимать оккупантов на дне, – Свитан о развитии событий на Черном море

Россия саботировала зерновое соглашение и угрожала суднам, которые будут двигаться в украинские порты. Украина ответила, что будет рассматривать российские судна как вражеские цели. Мощную войну в море это не спровоцирует, сейчас министерства обороны обмениваются предупреждениями.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вряд ли будут взаимные бомбардировки суден с обеих сторон.

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Уничтожение Черноморского флота России

Свитан предположил, что, скорее всего, перед Украиной будет задача уничтожить российский Черноморский флот. Украина имеет подводные беспилотники, которые могут поражать подводные лодки в частности.

Кроме того, если страны-партнеры прислушаются к просьбе Украины предоставить береговые ракетные комплексы с большей дальностью, чем раньше. Сейчас у нас есть противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью 150 километров.

Если передадут Harpoon с дальностью 300 километров. Есть еще лучшие противокорабельные ракеты с дальностью до тысячи километров. Думаю, крейсер "Москва" начнет принимать своих подчиненных, выстраивая рядом определенный порядок на дне Черного моря,

– считает он.

Свитан предположил развитие событий в Черном море: смотрите видео

Ситуация в Черном море: главное