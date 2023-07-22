Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, навряд чи будуть взаємні бомбардування суден з обох боків.

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Знищення Чорноморського флоту Росії

Світан припустив, що, найімовірніше, перед Україною буде завдання знищити російський Чорноморський флот. Україна має підводні безпілотники, які можуть уражати підводні човни зокрема.

Крім того, якщо країни-партнери прислухаються до прохання України надати берегові ракетні комплекси з більшою дальністю, ніж раніше. Зараз ми маємо протикорабельні ракети Harpoon з дальністю 150 кілометрів.

Якщо передадуть Harpoon з дальністю 300 кілометрів. Є ще кращі протикорабельні ракети з дальністю до тисячі кілометрів. Думаю, крейсер "Москва" почне приймати своїх підлеглих, вибудовуючи поруч певний порядок на дні Чорного моря,

– вважає він.

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