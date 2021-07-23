Украина осудила привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России
Источник:МИД Украины
В сентябре 2021 года в России должны состояться выборы в Госдуму, к которым хотят привлечь людей с оккупированных территорий Донбасса. В МИД Украины пояснили, что против такого решения.
В украинском ведомстве заявили, что действия России являются грубым нарушение норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.
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В МИД Украины осудили действия России
В МИД выразили решительный протест из-за одобрения ЦИК России решения по привлечению населения временно оккупированных территорий Донбасса к запланированным на сентябрь 2021 года выборам в Госдуму России. В ведомстве пояснили, что речь идет о привлечении путем участия в электронном голосовании.
В министерстве пояснили, что такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму во временно оккупированном Крыму, являются грубым нарушением:
- норм и принципов международного права;
- Конституции;
- и действующего законодательства Украины.
Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местных, которым принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов,
– рассказали в ведомстве.
Также там объяснили, что:
- Россия пренебрегает усилиями, прилагаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Речь идет о поиске путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта;
- последние действия России являются циничными ввиду деградации ситуации в зоне конфликта.
МИД Украины призвало международное сообщество:
- осудить этот шаг России;
- не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины;
- а также усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.
От Кремля Украина требует отменить все неправомерные решения в отношении временно оккупированных территорий, прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правовому пространству России.Обратите внимание! Правозащитники сообщили, что более 700 тысяч украинцев из Донбасса подали заявки на паспорта России. Речь идет о людях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Что этому предшествовало
- 20 июля в проекте постановления ЦИК России говорится, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в Госдуму. Они смогут голосовать онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- 20 июля Дмитрий Козак заявил, что массовая раздача российских паспортов на территориях оккупированного Донбасса ничего не значит. Якобы так называемые "республики" в состав России присоединять не собираются.
- Еще в мае 2021 года Россия заявила, что жителям ОРДЛО с паспортами России будут разрешать участвовать в выборах в Госдуму. Затем пророссийские боевики на Донбассе говорили, что рассматривают несколько возможностей голосования в выборах в российскую Госдуму. Однако открывать избирательные участки на временно оккупированной территории они не планировали.