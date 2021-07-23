Украина осудила привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России

В сентябре 2021 года в России должны состояться выборы в Госдуму, к которым хотят привлечь людей с оккупированных территорий Донбасса. В МИД Украины пояснили, что против такого решения.

В украинском ведомстве заявили, что действия России являются грубым нарушение норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

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В МИД Украины осудили действия России

В МИД выразили решительный протест из-за одобрения ЦИК России решения по привлечению населения временно оккупированных территорий Донбасса к запланированным на сентябрь 2021 года выборам в Госдуму России. В ведомстве пояснили, что речь идет о привлечении путем участия в электронном голосовании.

В министерстве пояснили, что такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму во временно оккупированном Крыму, являются грубым нарушением:

норм и принципов международного права;

Конституции;

и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местных, которым принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов,

– рассказали в ведомстве.

Также там объяснили, что:

Россия пренебрегает усилиями, прилагаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Речь идет о поиске путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта;

последние действия России являются циничными ввиду деградации ситуации в зоне конфликта.

МИД Украины призвало международное сообщество:

осудить этот шаг России;

не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины;

а также усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

От Кремля Украина требует отменить все неправомерные решения в отношении временно оккупированных территорий, прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правовому пространству России.

Что этому предшествовало

20 июля в проекте постановления ЦИК России говорится, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в Госдуму. Они смогут голосовать онлайн, предварительно зарегистрировавшись.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.

20 июля Дмитрий Козак заявил, что массовая раздача российских паспортов на территориях оккупированного Донбасса ничего не значит. Якобы так называемые "республики" в состав России присоединять не собираются.

Еще в мае 2021 года Россия заявила, что жителям ОРДЛО с паспортами России будут разрешать участвовать в выборах в Госдуму. Затем пророссийские боевики на Донбассе говорили, что рассматривают несколько возможностей голосования в выборах в российскую Госдуму. Однако открывать избирательные участки на временно оккупированной территории они не планировали.