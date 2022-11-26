Защищали Змеиный, ЧАЭС, Мариуполь: из российского плена освободили еще 12 украинцев
26 ноября 2022 , 14:27Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Из российского плена вернулись еще 12 украинцев – 3 гражданских и 9 защитников. Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.
Об очередном успешном обмене пленными между Украиной и Россией сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Домой едут воины, которые защищали в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный,
– написал Андрей Ермак.
Из российского плена освободили еще 12 человек / Фото Андрей Ермак
Среди освобожденных:
- четверо бойцов ВМС;
- двое нацгвардейцев, пограничников;
- один из ТрО;
- а также трое гражданских – супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести.
Отмечают, что среди военных – два офицера, а также 7 рядовых и сержантов.
26 ноября прошел очередной обмен пленными: видеоВажно! За последнюю неделю Украине удалось вернуть 98 человек из вражеского плена.
В последнее время участились обмены пленными
- Только за один месяц Украине удалось вернуть домой более 150 украинцев. Так, в начале месяца освободили из плена 107 воинов, из которых были 6 офицеров и 101 рядовой и сержант, а также 19 пограничников.
- Через несколько дней после этого, 12 ноября, домой вернулись еще 45 защитников Украины, а 19 ноября – трое морских пехотинцев.
- А с 23 по 25 ноября прошли одновременно три обмена военнопленными.
- Отметим, что Владимир Зеленский на саммите G20 предложил новый формат обмена пленными – "всех на всех".
- В ISW предположили, что одной из причин, почему участились обмены, могут быть попытки России успокоить недовольство среди россиян по поводу мобилизации и медленных темпов освобождения их военных.
- Ведь до сих пор Россия действительно не охотно возвращала своих пленных.
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