Акцент – на победу: Данилов прогнозирует россиянам в Крыму "поражение, которое еще никогда не видели"

Украинская армия продолжает борьбу и ежедневно наносит российским оккупантам непоправимые потери. В частности, настанет день, когда захватчики потерпят разрушительное поражение и Крым будет свободен.

Также отдельное сокрушительное поражение отмечает Черноморский флот. Следует отметить, что ВСУ уже делают пребывание российских кораблей в Крыму невыносимым.

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Украина освободит Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы соответствуют россиянам каждый день, каждый день россияне несут потери. Однако речь идет не только о ситуации непосредственно на линии столкновения. Отдельно Данилов отметил будущее оккупированного Крыма и российского флота.

Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такого поражения, которое они там терпят, россияне никогда в жизни не видели,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Владимир Зеленский выступает за продолжение борьбы и настроен на победу. Никто не собирается ни останавливаться, ни сдаваться, ни подписывать какие-либо капитуляции. Украина имеет цель и все должны к ней приобщиться.

Наша задача – это победа и построение большой свободной демократической страны. Это наша обязанность на сегодняшний день. И в этом должны участвовать все без исключения,

– сообщил он.

Угроза на оккупированном полуострове