Украина освободит всю свою территорию, – Кулеба о весеннем контрнаступлении

Украина и мир застыли в ожидании контрнаступления ВСУ. И, по словам Дмитрия Кулебы, оно обязательно состоится.

Подробности министр иностранных дел рассказал итальянским журналистам. Кулеба подчеркнул, что Украина освободит свою территорию.

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Относительно контрнаступления и ситуации на местах, Кулеба добавил:

Весеннее контрнаступление будет, но когда – не скажу. Мы к нему готовимся. Единственная цель – освободить украинскую территорию, мы освободим нашу территорию.

Ранее Кулеба сказал, что Украина готова обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или территориальным уступкам со стороны Украины. Он подчеркнул, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Отметим, что 26 апреля руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Контрнаступление ВСУ, которого так все ждут, уже началось. В настоящее время ВСУ работают над тем, что мощности и возможности врага были минимизированы. Собственно, именно в этом заключается уже наступающее контрнаступление.

Фактически наступление ВСУ уже продолжается

Наталья Гуменюк неоднократно отмечала, что условия военной операции требуют тишины. Результаты работы будут обнародованы тогда, когда ситуация будет достаточно безопасной для наших военных.

Некоторые действия украинских защитников указывают на то, что уже начался подготовительный этап к контрнаступлению. В частности, уничтожаются цепи снабжения, уничтожается живая сила, пункты управления. Многие эксперты говорят, что большое контрнаступление начнется тогда, когда будет уничтожено много российского ресурса и уменьшится опасность для украинской армии.