Украина отказала России в признании "Спутника V" в обмен на открытие КПВВ

Украина не намерена признавать российский "Спутник V" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. Поскольку у нашего государства есть возможности обеспечить вакцинацию граждан.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга после заседания правительства в среду, 29 декабря.

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Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан,

– сказала политик.

Ирина Верещук указала, что "вопрос, чтобы признать "Спутник V" или "Спутник Лайт" вообще не стоит".

Россия хочет признания "Спутника V": что известно

Ранее Алексей Арестович рассказал , что Россия хочет, чтобы через КПВВ пропускали жителей оккупированных территорий, которые будут иметь справку о вакцинации "Спутником V".

Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше страна-агрессор озвучила свое условие.

Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,

– подчеркнул он.

По словам Сергея Гармаша, вопрос российских вакцин – это не компетенция Трехсторонней контактной группы. Кроме этого, признание документов о прививках – это фактически:

субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;

снятие ответственности с России за войну на Донбассе;

признание факта гражданской войны.

"Поэтому это – невыполнимое требование", – добавил представитель Донетчины в Трехсторонней контактной группе.

Россия на заседании ТКГ выступила с заявлением: смотрите видео