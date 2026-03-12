Об этом 24 Каналу рассказал профессор американистики Скотт Лукас, отметив, что в замен наша страна может просить оружие, которого имеет ограниченное количество. Однако с этим могут возникнуть определенные трудности.

Каковы ключевые "козыри" Украины?

Профессор американистики отметил, что сейчас Украина является одним из мировых лидеров рынка военных инноваций, в частности дронов-перехватчиков. Поэтому сейчас самое главное понять, какого сотрудничества стремится именно наша страна.

Прежде всего говорится о жесте доброй политической воли. В критический момент переговоров о прекращении огня Украина показывает американцам, что имеет милитарные технологии, которые им полезны.

Остается вопрос, можем ли мы рассчитывать на замену дополнительные средства для противовоздушной обороны. Patriot, которые очень нужны нашей стране, США используют на Ближнем Востоке.

То есть война там имеет двойной эффект. С одной стороны, она дает возможность Украине доказать, что она является ценным партнером. С другой – забирает ресурсы, которые бы помогли Украине отражать российские удары,

– объяснил он.

Скот Лукас добавил, что на фоне этого Европа должна задуматься, какие системы она может предложить, чтобы усилить поддержку Украины. Кроме США, Patriot есть в странах ЕС, в частности Германии.

Кстати, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина может получить также инвестиции от стран Ближнего Востока. Так, украинские предприятия могли бы производить дроны и для нашей страны, и для стран в регионе.

Действительно ли Украина может получить Patriot за помощь с дронами?