Украина отразила самую массированную атаку России: сколько целей сбили

В ночь на 26 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

О результатах отражения атаки отчиталось командование Воздушных сил Украины. Отмечают, что всего зафиксировано 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА.

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Россия применила во время атаки 26 августа:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей – России;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей – России и из Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет "Калибр" с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области России.;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области России и из района Мариуполя;

109 ударных БПЛА "Шахед-131/136" – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – Россия, Чауда – Крым.

Сколько целей уничтожено

В ВС сообщили, что к отражению атаки привлекали все имеющиеся средства вооружения и техники: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате сбито 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".



Сколько целей сбила украинская ПВО во время атаки 26 августа / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, как отметили украинские военные, несколько единиц вражеских БПЛА было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.