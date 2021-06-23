Доказательство нашей позиции,–Украина отреагировала на "обстрел" британского эсминца возле Крыма

23 июня 2021 , 16:10
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Источник:

твиттер Dmytro Kuleba

Дмитрий Кулеба назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море наглядным доказательством украинской позиции. Россия в очередной раз продемонстрировала свою провокационную политику.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море".

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Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам,
– заметил политик.

"Обстрел" британского эсминца: главное

  • В акватории Черного моря 23 июня состоялись совместные учения сил специальных операции Украины, США и Великобритании. Спецназовцы тренировались на британском эсминце.
  • Впоследствии Россия сообщила, что якобы открыла предупредительный огонь по Defender. Минобороны страны-оккупанта объяснил такие действия тем, что британский эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды".
  • Минобороны Великобритании тем временем опровергло обстрел. Ее пресс-служба сообщила, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота.
Автор: Мар'яна Бекало