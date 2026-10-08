Украина не отвечает детям, – Зеленский о ударах по дата-центрам в России
Украина продолжает наносить удары по России в ответ на обстрелы ею украинских мирных городов. В частности, она нанесла ответные удары по российским дата-центрам.
Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос 24 Канала.
Зеленский подтвердил факт поражения объектов на территории России, однако воздержался от раскрытия конкретных подробностей операции.
Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры, вы все знаете, они наносили и наносят удары по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу раскрыть,
– заявил президент Украины.
Зеленский также напомнил о последних российских атаках на Прилуки и Краматорск. Он отдельно подчеркнул, что "Украина безусловно не отвечает детям".
Не отвечает и никогда этого не будет делать. А вот взрослые скоро получат отдельные ответы. Без подробностей,
– добавил глава государства.