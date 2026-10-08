Так президент Володимир Зеленський відповів на запитання 24 Каналу.

Зеленський підтвердив факт ураження об'єктів на території Росії, однак утримався від розголошення конкретних подробиць операції.

Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі детали не можу сказати,

– заявив президент України.

Зеленський також нагадав про останні російські атаки по Прилуках та Краматорську. Він окремо наголосив, що "Україна безумовно не відповідає дітям".

Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей,

– додав глава держави.