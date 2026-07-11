Украина ожидает выполнения обещаний по поводу Patriot после ночной атаки России, – Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку на Украину 11 июля. Глава государства заявил, что ожидает от партнеров выполнения обещаний по антибаллистической защите, в частности в отношении ЗРК Patriot.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Как президент прокомментировал ночную атаку на Украину 11 июля?

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Киеве во время ночной атаки были ранены 11 человек, среди них – ребенок.

"Еще до объявления воздушной тревоги были нанесены удары по гражданской инфраструктуре. На местах работают оперативные службы: в столице повреждены жилые дома, офисы, богословская семинария", – заявил президент.

Также, по словам главы государства, продолжается ликвидация последствий обстрела в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина – баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистические ракеты,

– констатировал Зеленский.

На этом фоне украинский лидер отметил, что ожидает от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты украинцев, о которых договаривались во время заседания НАТО.

"Нужно действовать максимально быстро в вопросе договоренностей о лицензиях на Patriot и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов – обеспечить это", – резюмировал президент Украины.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина получит ракеты для системы Patriot от США уже в ближайшие дни. Соответствующее решение уже принято в Вашингтоне.

Кроме того, президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi, которая занимается лицензионным производством ракет Patriot. Однако глава государства подчеркнул, что все зависит от желания японской стороны.