Украина передала США свои предложения по соглашению об ископаемых
- Украина передала США свои предложения по соглашению о полезных ископаемых во время технических консультаций 11 апреля.
- Консультации проходили с участием команд министерств юстиции и экономики Украины, и это не финальный раунд переговоров.
Украина в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых передала США свои предложения. Произошло это в пятницу, 11 апреля.
Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Это не финальный раунд, – Стефанишина
Стефанишина отметила, что не может сообщать много деталей, но отметила – то, что консультации происходят, является положительным знаком.
Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения,
– сказала министр.
Она надеется, что после этих консультаций продолжатся переговоры, и будут продолжаться, пока стороны не придут к согласию.
"Это не финальный раунд, очевидно", – подчеркнули Стефанишина.
Также она уточнила, что технические консультации по минеральному соглашению проходили с участием команд министерств юстиции и экономики Украины.