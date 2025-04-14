Украина передала США свои предложения по соглашению об ископаемых

Украина в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых передала США свои предложения. Произошло это в пятницу, 11 апреля.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Соглашение об ископаемых: стало известно, какая юридическая фирма отстаивает Украину в переговорах с США

Это не финальный раунд, – Стефанишина

Стефанишина отметила, что не может сообщать много деталей, но отметила – то, что консультации происходят, является положительным знаком.

Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения,

– сказала министр.

Она надеется, что после этих консультаций продолжатся переговоры, и будут продолжаться, пока стороны не придут к согласию.

"Это не финальный раунд, очевидно", – подчеркнули Стефанишина.

Также она уточнила, что технические консультации по минеральному соглашению проходили с участием команд министерств юстиции и экономики Украины.