Украина передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников

Украина располагает данными о сотнях пророссийских боевиков, воевавших на Донбассе. Всю эту информацию в ближайшее время передадут Интерполу.

Об этом рассказала "слуга народа" Марьяна Безуглая. Она возглавляет ВСК, которая занимается расследованием операции по задержанию представителей ЧПК "Вагнер".

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Нардеп отметила, что наша разведка располагает данными о сотнях россиян, которые причастны к преступлениям против нашего государства на Востоке Украины. Временная следственная комиссия организует передачу этой информации в Интерпол.

Чем занимается Интерпол

Источник: "Википедия"

Это международная организация уголовной полиции, членами которой являются 194 страны мира . Ежегодно они обеспечивают финансирование на сумму 59 миллионов долларов. Интерпол занимается поиском определенных объектов и людей.

. Ежегодно они обеспечивают финансирование на сумму 59 миллионов долларов. Интерпол занимается поиском определенных объектов и людей. Его работники не могут выполнять полицейские функции на территории стран-членов организации. Например, не имеют права арестовывать или носить и применять оружие. Они занимаются только координацией сил.

В 1990 году украинские правоохранители, еще до обретения страной независимости, начали сотрудничать с зарубежными коллегами в рамках Интерпола. Уже в 1992 году Украина стала членом организации.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года в Минске задержали 33 боевиков "Вагнера". Некоторые из них воевали против Украины на Донбассе. Впоследствии в СМИ появилась инфомация о том, что "вагнеровцы" в Беларуси – это часть операции украинских спецслужб. Впрочем, кто-то из Офиса Президента якобы "слил" информацию. Поэтому в Верховной Раде создали ВСК для расследования дела. Недавно комиссия обнародовала свои первые выводы. Они свидетельствуют о том, что спецоперации не было. Зато было специальное мероприятие, чтобы попытаться выманить определенное количество лиц с территории России.