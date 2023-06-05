Украина переходит к наступлению на некоторых направлениях, – Минобороны

В Минобороны сообщили, что на некоторых направлениях украинские военные переходят к контрнаступательным действиям. Российские войска сейчас находятся в обороне.

В настоящее время россияне активно распространяют информацию, что ВСУ начали контрнаступление. Заместитель министра обороны рассказала, что контрнаступление на некоторых направлениях действительно началось. Также она объяснила, почему враг активно распространяет эту информацию.

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Что сейчас происходит на фронте

Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают оборонную операцию. А оборонительная операция содержит и контрнаступательные действия.

Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям,

– сказала она.

Маляр уточнила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Возле Бахмута Силы обороны успешно ведут широкое наступление, занимая тактические высоты.

Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем командные высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции,

– сообщила Маляр.

Она убеждена, что россияне активно запускают информационные вбросы о контрнаступлении как раз потому, что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

В эфире национального телемарафона 5 июня Маляр сообщила, что на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка ВСУ продвинулись от 200 до 1 600 метров по разным направлениям. В направлении Ивановское – Клещиевка есть продвижение от 100 до 700 метров.

Минутами позднее Анна Маляр опубликовала карту, на которой обведены границы Бахмута. Загадочно населенный пункт дополнительно обведен красным кругом. Это сообщение заместитель министра никак не подписала.

Какая ситуация на Юге

Замминистра обороны сказала, что на Юге продолжаются бои местного значения. Там российские войска также находятся в обороне.

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