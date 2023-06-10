Украина перешла к наступательным действиям, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонительные действия. По его словам, военные командующие на фронте "настроены положительно".

10 июня на брифинге Владимир Зеленский подтвердил, что Украина проводит контрнаступательные действия. Об этом пишет 24 канал.

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Украина проводит контрнаступление

Во время совместного брифинга Зеленского с премьером Канады Джастином Трюдо журналистка попросила президента Украины прокомментировать слова Путина о том, что ВСУ пошли в контрнаступление. Зеленский считает этот случай достаточно интересным – если Путин сказал о контрнаступлении Украины, значит, понимает, что России недолго осталось. В то же время, он подтвердил, что ВСУ проводят контрнаступательные операции.

Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось, на мой взгляд. Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине. На какой стадии, не буду говорить подробно,

– сказал Зеленский.

В то же время, он призвал не доверять телеграм-каналам, а особенно Путину. Прежде всего, нужно доверять нашим защитникам.

Доверять нужно нашим военным. Я им доверяю, я ежедневно на связи с нашими командующими, Сырский, Тарнавский, Москалев, Залужный. Все настроены положительно. Так Путину и передайте,

– заявил президент.

Что предшествовало