Впервые в истории войн: Украина придумала, как издалека насолить врагу

Генеральная цель всех ударов дальнобойными БпЛА-камикадзе Сил обороны Украины по целям в России – это перенос войны на территорию государства-агрессора всеми доступными силами и средствами.

Эффективность нового формата

Одна из промежуточных целей – подавление активности российской тактической авиации, опираясь на эти самые дроны-камикадзе.

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Поскольку до этого момента никто похожую задачу в мире, по сути, не выполнял, то Украине приходится и здесь быть первой в мировой истории войн, поэтому и формат ударов приходится тоже находить эмпирически.

Эмпирическая практика показала, что наиболее эффективным в текущих условиях может быть способ бить именно по инфраструктуре обеспечения авиации на вражеских аэродромах. Из простого расчета – если в аэропорту нет как готовить самолеты к вылетам и обслуживать после вылетов, то больше здесь летать нельзя.

Для описания такого формата применения наших БпЛА-камикадзе вполне просится фраза из старого-доброго анекдота: "Если я летать не буду, то никто здесь летать не будет".

Иногда эффективность этого формата взлетает буквально до небес, остатки складов авиационного вооружения на аэродроме "Морозовск" после налета 3 августа это таки подтвердят.

Есть и другое, не столь эффектное, но также эффективное подтверждение успешности тактики дальнобойных ударов дронами Сил обороны Украины. В армии США публично заговорили, что им тоже надо свой аналог "Шахеда", чтобы обеспечить массовость поражения и заодно поставить врага в ситуацию, когда ему надо тратить зенитные ракеты стоимостью в миллионы долларов на дешевые дроны стоимостью в несколько десятков тысяч долларов.