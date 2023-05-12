К концу февраля исчерпали всю фантазию, – Залужный о мгновенных решениях после начала вторжения
Генерал Валерий Залужный констатировал, что ему было очень тяжело принимать решение в первые недели полномасштабного вторжения. Конечно, военное командование готовилось к этой великой войне заранее, но фактически уже в первые ее дни пришлось думать об определенных изменениях стратегии.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный в проекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал" рассказал о подготовке к широкомасштабному наступлению России и об атмосфере в Генштабе в первые дни после 24 февраля. Об этом информирует 24 Канал.
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Огромный комплекс мероприятий
Как отметил генерал, он анализировал в голове все возможные действия России до 24 февраля 2022 года и от этого ему становилось порой очень тяжело. Однако это побудило его действовать, когда началось наступление врага по всем направлениям, и принимать определенные решения мгновенно, чтобы не дать оккупантам побеждать.
Пожалуй, к концу февраля (2022 года – 24 Канал) мы уже исчерпали все возможности из нашей фантазии, что можно было сделать еще. Мы что-то делали – потом проверяли, насколько оно эффективно и приходили к тому, что это решение неэффективно. Тогда оно менялось. Снова отработка полного комплекса. Снова оценка. Снова результат. И таким образом, пришли к тому, что есть. Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение у людей, принимавших в этом участие,
– заявил Главнокомандующий.
Кроме того, по его словам, в первые недели великой войны происходила безумная передислокация бригад: военные, которые, скажем, были сначала на Закарпатье, могли оказаться через непродолжительное время в Киеве, а затем – в Херсоне.
Также защитники прошли огромный комплекс учений накануне. Вместе с тем, постоянно принимались меры по конфигурации Сил ПВО, чтобы создать такую систему защиты неба, чтобы враг не смог достичь желаемых целей.Обратите внимание!
Годы закаливания
Отметим, что в этом же интервью Валерий Залужный отметил несколько раз в том, что война началась не 24 февраля 2022, а в 2014 году с приходом оккупантов на Восток нашего государства.
С его слова понятно, что именно события того периода стали тем, что закалило дух Вооруженных Сил и помогло в конце концов выстоять Украине, когда враг начал наступать широкомасштабно.