Украина побеждает и спасает Европу: мощный репортаж французского публициста из прифронтовых городов

Французский философ и публицист Бернар-Анри Леви посетил прифронтовые районы Украины. Поделившись увиденным, автор отметил, что наше государство не только побеждает в войне, но и спасает Европу.

Бернар-Анри Леви посетил Харьков, Донбасс, Днепропетровщину, Херсонщину, Николаев и Одессу. Какие впечатления у французского публициста после посещения Украины – читайте дальше от первого лица.

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Город пуст, но жив: новые реалии Харькова

Обычно поезд одолевает расстояние от Киева до Харькова за 4 часа. В это утро, 9 сентября, поезд был почти пустым – в Харьковской области, по приказу президента Владимира Зеленского, началось контрнаступление. В вагоне было несколько человек – мы и небольшая группа украинцев, которая присоединилась к нам еще во Львове.

Железнодорожный вокзал в Харькове безлюдный. На первый взгляд, Харьков кажется одним из самых пострадавших городов за время полномасштабной войны. Город подвергся многочисленным бомбардировкам в начале вторжения, когда россияне верили, что смогут захватить его за 3 дня. В мае они начали мстить за свои неудачи и хаотично обстреливать жилые дома.

Город пуст. Пуст, но жив. В одном из пострадавших от обстрелов пригородов мы встретили молодую женщину с коляской, в которой был слишком взрослый для этого ребенок. Женщина рассказала, что последние 2 месяца она провела в своем подвале среди сплошных развалин вокруг, а нормальной еды не было. Разговор завершился, как только где-то прогремело что-то похожее на взрыв.

Затем мы встретили компанию из 3 веселых солдат, сидевших на скамейке детской площадки. Военные рассказали о настроениях оккупантов, которые в панике бросают оружие, переодеваются в гражданскую одежду и убегают подальше от Харькова. Последнее дает надежду на то, что в город вернется жизнь, а этот ужас скоро закончится.

Военные восхищаются решительными действиями Александра Сырского – командующего Сухопутными войсками ВСУ. Именно он стал "архитектором" контрнаступления в Харьковской области. Мы встретились с ним по пути в Балаклею. В разговоре с нами он был как римский центурион – точный и лаконичный.

Иногда Александр Сырский просто закрывает глаза и молчит, словно прислушивается к звукам вдали. Командующий Сухопутными войсками иногда сам увлекается своими рассказами о поражениях россиян. Он не давал нам интервью, а просто рассказывал о героических украинских воинах. Из его рассказов я запомнил 2 важные вещи:

Украинские войска удивлены некомпетентностью российских командиров и их бегством;

Контрнаступление на Харьковщине готовили в тайне для сохранения жизней как солдат, так и мирных жителей.

Лица чернеют от грязи, но улыбка не исчезает: как ВСУ держат позиции у Славянска

В 20 километрах к востоку от города Изюм россияне обустроили свои позиции в сердце национального природного парка "Святые горы". Однако украинцы не сдаются.

Мы посетили украинских военных неподалеку от Славянска. Там местность заросла кустарником, а теперь она изрезана сетью траншей и ловушек. Для того чтобы перейти их, мы потратили целый час.

За несколько часов, которые мы провели вместе с военными, трудно оценить масштаб героизма украинцев. Однако мы увидели, как на позициях дежурят военные, у которых лицо почернело от грязи, но улыбка с их лиц не исчезла.

Нам объяснили, что на позициях там украинские пограничники. Да я давно знаю, что "зеленые береты" – настоящие солдаты. Несмотря на свой мирный вид, они являются одним из элитных подразделений в армии и дерутся как львы. Их командир – полковник Юрий Петрив в блиндаже рассказывал о ситуации. При этом он сидел на ящиках из-под боеприпасов. Нас угостили солеными огурцами – еды у военных не так уж много, однако это было так искренне, что огурцы были очень вкусными.

У боевой работы пограничников есть и другая сторона. Они воюют, каждый день сталкиваются с ужасами, но сегодня только вера в победу Украины имеет значение.

Все на что способны россияне – мстить безоружным: атака во время посещения Бахмута

Позже мы поехали к югу от Славянска – в Бахмут. Там мы нашли Эндрю Милберна по прозвищу "Моцарт" и еще 30 бойцов "Интернационального легиона", среди которых немало ветеранов-спецназначенцев британской и американской армий. Все они поставили перед собой благородную цель – отправляться в самые горячие точки и помогать эвакуироваться гражданским.

Милберн рассказал, что создал неправительственную организацию и назвал ее "Группа Моцарта" – такое название выбрали в противовес преступному российскому полку "вагнера". "Моцарт" рассказал нам о рискованных эвакуациях из "Азовстали" в Мариуполе, о "сети корреспондентов", которые сообщали о пожилом человеке или человеке с инвалидностью в конкретных населенных пунктах или бездомных, которые боялись, что они не смогут заплатить перевозчику за эвакуацию. "Моцарт" предложил мне присоединиться к его группе и увидеть волонтерскую работу своими глазами.

Но этот замысел мои украинские сопровождающие не оценили, поскольку считали его слишком опасным. Мы отправились дальше – до самого города Бахмут. Город почти пуст.

Через пол часа в городе раздались взрывы – один, второй, третий… Россияне решили убить "Моцарта" – 3 беспилотника-камикадзе чуть не попали в него. К счастью, все выжили. Видимо, такие атаки – это все, на что способны здесь россияне – мстить безоружным добровольцам, приехавшим спасать гражданских. Это стыд "второй армии мира"!

Днепропетровщина: фронт на глубине 245 метров

На Днепропетровщине многие напуганы размещением артиллерии и войск на территории ЗАЭС на противоположном берегу Днепра.

Накануне мы переночевали в Кривом Роге, где через несколько часов после нашего отъезда удар россии по дамбе затопил дом местной жительницы Любви Адаменко и обесточил часть города.

Во время визита в регион мы поняли важность донбасских и Павлоградской шахт – международный террорист путин развязал не только войну, но и битву за энергию. Наверное, линия фронта лежит на глубине 245 метров под землей – в шахте, в которую мы спустились.

Трудно не думать о том, что следующий удар россиян может повлечь за собой обвал и заблокировать выходы. Шахтеры перед входом в шахту крестятся, будто направляются на фронт. Но через четыре часа мы пели украинский гимн, возвращаясь назад.

Украине все шахтеры – герои, находящиеся на передовой линии войны, ведущейся на земле и под землей.

Украинцы и французы вместе: продвижение ВСУ на Запорожье

Даже в самых сложных репортажах есть моменты неожиданной и большой радости – на линии фронта в Запорожской области мы услышали 3 хорошие новости. Первая состоит в том, что во время посещения в июне мы были там на позициях, но в районе Гуляйполя – на родине анархиста Нестора Махно. Однако сейчас линия фронта продвинулась гораздо дальше. Не могу сказать, насколько и куда продвинулся фронт, но могу сказать только, что это десятки километров.

Вторая новость состоит в том, что ВСУ продвигаются с минимальными потерями, поэтому в мыслях многих мечты о возвращении Мариуполя и Крыма неизменны.

И новость, ставшая сюрпризом для нас – боец, которого я назвал "Лицо со шрамом", добился от командования разрешения на переименование подразделения в батальон имени Шарля де Голля.

Украинцы и французы вместе пели два национальных гимна. Никого не останавливало незнание слов.

На обратном пути нам показали сбитый накануне беспилотник – белую птицу с вырванными внутренностями, на электронных деталях которой была надпись "Сделано во Франции"...

Украинцы делают невозможное: как продвигается контрнаступление на Херсонщине

Писатель Лев Толстой когда-то писал, что на войне невозможно полностью оцепить армию. Он ошибался. В Херсонской области сейчас хорошо видно, насколько он был не прав.

Мы доехали до своеобразной дуги, которая окружает Херсон – в зарослях мы увидели много минометов, которые нацелены на врага и готовы атаковать в любой момент. Рядом были разведывательные БРМ-1К советского производства и РОСВ "Ураган", расположенные между несколькими селениями.

В одном из мест беспилотник ВСУ пролетел высоко по небу под радостные возгласы местных детей. Затем мы узнали об ударе по складам россиян под Херсоном и увидели, как "птичка" возвращается обратно.

Там мы пообщались с Андреем Луценко – сержантом, воевавшим в Мариуполе, где от российской ракеты погибли многие его собратья. Также встретились с Сергеем Сергиенко с позывным "Поэт", который стал автором неофициального гимна своего батального. Решительность этих людей идти вперед к победе вдохновляет всех нас.

Никто не боится врага: как живет Николаев

Дальше мы отправились в Николаев. Минувшей ночью выпущенная россиянами из Черного моря ракета разрушила там старую фабрику, которая до вторжения была общей собственностью местных предпринимателей. Еще один снаряд в день нашего приезда попал в школу, где, к счастью, не было занятий в тот день.

Глава ОВА Виталий Ким вместе с президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко является одним из самых популярных в Украине. Он охотно и даже с юмором рассказал нам о ситуации в регионе. Осматривая развалины в результате ударов россиян Ким отметил, что в начале вторжения наша региональная география усложняла продвижение россиян, но теперь она усложняет контрнаступление ВСУ.

Руководитель Николаевской ОВА отметил, что между сегодняшним днем и 24 февраля есть большая разница – украинцы больше не боятся врага, а работают для победы. На улицах дедушки продолжают играть в шахматы, как ни в чем не бывало, бабушки нежятся на солнышке, ребята флиртуют с девушками и т.д.

Короли моря патрулируют Одессу

Пол года назад из Одессы я начинал свое пребывание на новой украинской войне. Тогда все было совсем по-другому. Город изменился – он возрождается и дышит полной грудью.

Как и в Николаеве, старые кафе на Дерибасовской улице робко, но начинают открываться и приглашать на фирменные блюда гостей. И хотя бронзовая статуя французского основателя города герцога Ришелье еще похоронена под горой белых мешков с песком, но стенки, преграждавшие доступ к Потемкинской лестнице и порту, рухнули, и люди свободно ходят.

Мы поднялись на борт одного из патрульных катеров Военно-морских сил ВСУ. Линия перехвата и наблюдения – около 30 метров. На борту катера – пушка калибром 30 миллиметров. Катер прочесывает море день и ночь. Должны быть, именно такой катер и вычислил координаты российского крейсера "Москва", потопление которого до сих пор является одним из величайших украинских подвигов.

Во время нашего патрулирования мы не выявили никакой вражеской активности. По крайней мере, до острова Змеиный.

Полгода назад украинскую армию атаковали на суше, в воздухе и воде, однако мы должны осознать очевидные факты. Мы уже видим четко – украинцы контролируют небо над Киевом и восстанавливают земли, которые захватила россия на Донбассе, а в Одессе моряки, очевидно, снова стали "королями моря"

Война продолжается. Путин, как и все загнанные в угол диктаторы, еще может пойти ва-банк, чтобы избежать капитуляции, разгрома и трибунала. И все же, когда Голиаф оказывается беспозвоночным, а Давид – доблестным, победа будет за Давидом. И всегда наступает момент, когда машины войны и смерти останавливаются.

Итак, Украина побеждает в войне – и одновременно спасает Европу.

Бернар-Анри Леви.